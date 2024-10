Crescimento das ações de busca e apreensão no Pará: Veja o que fazer

Nos últimos meses, o Pará tem registrado um aumento preocupante nas ações de busca e apreensão. Este fenômeno se deve, em grande parte, à crise econômica e ao crescimento da inadimplência entre consumidores que adquiriram bens através de financiamento. Diariamente, dezenas de ações são protocoladas, afetando especialmente aqueles que possuem contratos de financiamento de veículos, colocando em risco a posse de seus bens.

Busca e apreensão é uma ação judicial normalmente movida por instituições financeiras, visando recuperar a posse de bens financiados que não estão sendo pagos. Na prática, essa ação acontece quando um devedor está com parcelas em atraso. Após a concessão de uma liminar, um oficial de justiça realiza a apreensão do bem, muitas vezes surpreendendo o devedor, que só descobre a situação no momento da retirada do veículo. Essa realidade aumenta a urgência na busca por orientações jurídicas e informações sobre direitos.

Para Antonio Rafael de Oliveira Leão, presidente da Associação de Defesa dos Consumidores Vitimas de Juros Abusivos (Asdecon), é fundamental que os consumidores conheçam suas opções após a apreensão. “Mesmo que o bem já tenha sido retirado, existem alternativas legais para tentar reverter a situação. O devedor pode purgar a mora, que consiste em quitar a dívida em até cinco dias, ou ingressar com recursos judiciais que questionam a legalidade das cobranças realizadas. É essencial que o consumidor esteja bem informado sobre todos os caminhos possíveis a fim de minimizar os danos financeiros e pessoais”, afirma.

O primeiro passo para evitar complicações é manter os pagamentos em dia. Se dificuldades financeiras surgirem, é recomendável procurar renegociar as dívidas com o credor antes que o problema se agrave.

A atuação da Asdecon em casos de busca e apreensão é focada em oferecer assistência jurídica em todas as etapas do processo. Desde a análise minuciosa do contrato até a apresentação de defesas robustas, o escritório se empenha em questionar quaisquer ilegalidades, como a ausência de notificações prévias ou a aplicação de juros abusivos.

É importante ressaltar que a busca e apreensão pode impactar significativamente a vida do devedor, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Por essa razão, estar bem informado e contar com um suporte jurídico adequado é crucial”, revela Rafael.

A Asdecon se propõe a ser esse apoio, buscando sempre soluções que preservem os interesses de seus clientes, seja por meio de negociações amigáveis ou ações judiciais efetivas. Além disso, situações similares podem ocorrer com outros bens financiados, como equipamentos de energia solar, destacando a necessidade de análise cuidadosa e assistência jurídica.