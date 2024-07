CREA-PA fiscaliza estruturas provisórias em Salinópolis

Em um esforço contínuo para garantir a segurança e a conformidade das obras e serviços técnicos, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA) intensificou suas fiscalizações nas estruturas provisórias, na última quinta-feira (11), em Salinópolis. Com a chegada do verão e o aumento do fluxo de turistas na região, a demanda por instalações temporárias, como barracas, palcos e outras estruturas, cresce significativamente, exigindo uma atenção redobrada para assegurar a segurança dos frequentadores e trabalhadores.

As equipes de fiscalização do CREA-PA estão verificando se as estruturas foram projetadas e montadas por profissionais habilitados para assegurar a qualidade, segurança e conformidade técnica dos projetos de engenharia.

Fiscalização de obras e estruturas tem um papel super importante na prevenção de acidentes (Divulgação/CREA-PA)

Durante as vistorias, os fiscais do CREA-PA também estão orientando os responsáveis técnicos sobre a importância da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). A ART é obrigatória para cada obra, serviço ou contrato, garantindo a identificação do profissional responsável e conferindo segurança e credibilidade ao projeto.

O gerente de fiscalização, Kleber Santos, destacou a importância dessa iniciativa. “A segurança das pessoas é nossa prioridade. Estamos comprometidos em garantir que todas as estruturas temporárias estejam em conformidade com as normas e oferecendo segurança máxima aos usuários. Nosso trabalho de fiscalização é fundamental para prevenir acidentes e assegurar que as boas práticas de engenharia sejam seguidas rigorosamente”, disse.

A atuação do conselho visa identificar e corrigir possíveis irregularidades, além de promover a conscientização sobre a importância da contratação de profissionais habilitados.