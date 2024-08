CREA-PA e Mútua-PA inauguram novo espaço de atendimento em Belém

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA) e a Caixa de Assistência dos Profissionais dos Creas - Mútua, inauguraram na tarde da última segunda-feira (12), o novo espaço de atendimento, que agora compartilham o mesmo endereço em Belém. Essa união estratégica simboliza a dedicação em oferecer suporte completo aos registrados, facilitando o acesso a todos os benefícios e serviços em um único local.

O evento contou com a presença da presidente do CREA-PA, a Eng. Civil Adriana Falconeri, que presidiu o momento solene ao lado do diretor geral da Mútua-PA, o Eng. Sanitarista Josué Rocha, do presidente da Mútua Nacional– Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema CONFEA/CREA, Francisco Almeida, diretores Conselho, profissionais da área e público em geral.

A revitalização do espaço faz parte dos esforços contínuos da atual gestão em aprimorar a infraestrutura e os serviços prestados pelo Conselho, buscando sempre a excelência no atendimento.

“Estamos entregando um espaço revitalizado e moderno, com espaço exclusivo para os registrados, que oportuniza um ambiente de trabalho colaborativo e dinâmico, estimulando a interação e a troca de experiências entre profissionais”, garante a presidente do CREA-PA.

Evento contou com a presença de representantes do CREA-PA, da Mútua-PA, além de profissionais da área e público em geral (Divulgação/CREA-PA)

Para o diretor geral da Mútua-PA, Josué Rocha, a empresa oferece muito mais do que benefícios reembolsáveis aos seus associados. “Além de proporcionar auxílios para o profissional e sua família, a instituição também oferece acolhimento, oportunidades, segurança e planos para o futuro e este novo espaço nasce com a missão de atender o profissional da melhor maneira possível, com mais agilidade e conforto”, diz.

Programa Mútua Júnior

A tarde também foi marcada pela assinatura do acordo de cooperação técnica entre a Mútua e CREA-PA, para criação e implementação do Programa Mútua Júnior, voltado para a capacitação e valorização dos jovens talentos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências.

O Programa Mútua Júnior vai atender os integrantes do programa Crea Júnior, que são estudantes das áreas de engenharia, agronomia e geociências e recém-formados ainda sem registro. Eles poderão se inscrever na Mútua e usufruir de uma série de benefícios que antes eram exclusivos para profissionais registrados.

Para o presidente da Mútua, Francisco Almeida, o Programa Mútua Júnior promove a inclusão dos estudantes no Sistema Confea/Crea e Mútua e reforça a importância do planejamento e da preparação para o futuro profissional.

“O programa não apenas fortalece a inserção dos acadêmicos no Sistema Confea/Crea/Mútua, como também, reforça o compromisso dessas instituições com o desenvolvimento profissional e pessoal dos nossos futuros profissionais. Desejamos que o Mútua Júnior se multiplique por todo o território nacional, ampliando os benefícios e oportunidades para mais estudantes e recém-formados”, assinalou Almeida.

Programa Mútua Júnior promove a inclusão dos estudantes no Sistema Confea/Crea e Mútua e reforça a importância do planejamento e da preparação para o futuro profissional (Divulgação/CREA-PA)

Égua, Taxas Zero!

Um dos pontos altos do evento foi o lançamento do Programa Égua, Taxas Zero, uma estratégia do CREA-PA para ajudar os profissionais a reduzir ou até zerar a anuidade e outros boletos relacionados a serviços do conselho, como a ART, por exemplo.

A ideia é que os associados tenham acesso a uma plataforma que ofereça descontos e cashback em uma ampla variedade de produtos e serviços, que vão desde eletrodomésticos, celulares, itens de supermercado, produtos de farmácia, e serviços de salão de beleza, entre outros.

Durante a apresentação, a presidente do CREA-PA, destacou a importância da iniciativa, que beneficiará os profissionais da engenharia e geociências no Pará. “O Égua, Taxas Zero é uma das apostas da nossa gestão. Com ele, o profissional poderá zerar suas anuidades e taxas com os valores gerados via cashback”, destacou Adriana Falconeri.