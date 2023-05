Alepa: CPI da Vale entrega o relatório dos trabalhos apresentando conquistas para o Pará

O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da mineradora VALE foi apresentado em solenidade na última terça-feira (09), no auditório João Batista da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), após a sessão ordinária que aprovou projetos contidos na pauta.

A reunião foi coordenada pelo deputado Martinho Carmona, eleito presidente da Comissão de Acompanhamento do Relatório de Recomendação sobre a Vale, que sucederá os trabalhos. A reunião contou com a presença do presidente interino da Alepa, deputado Luth Rebelo, do líder do governo, Iran Lima, e dos deputados Adriano Coelho, Braz e Torrinho.

"Foi um belíssimo o trabalho da CPI junto à Vale, que consegue ser uma empresa multinacional que tem quatros vezes maior de lucratividade que o orçamento geral do estado, e isso não é todo o tamanho desta empresa", expressou o deputado Eraldo Pimenta, presidente da Comissão.

Durante a solenidade, o deputado Eraldo Pimenta elogiou o trabalho da CPI (Foto: Ozéas Santos)

Para ele, mesmo assim, foi apenas um arranhão no revestimento da empresa que leva mais de 400 mil toneladas de minério de ferro para fora do Brasil. Para o deputado, a Vale é uma empresa sem rosto, uma gigante instalada no Pará, que pode e deve apoiar muito mais o estado que a abriga em forma de concessão.

"Obtivemos com os trabalhos da CPI receber do contencioso da Vale, o valor de quase três bilhões de recursos de suas contas, que poderão ser usados em obras e serviços de melhorias a ser indicados", explicou o deputado Eraldo.

Ele ainda agradeceu todos os membros que compuseram a CPI, assim como os servidores e assessores que contribuíram no trabalho realizado.

Instalação

A CPI da Vale foi instalada no dia 26 de maio de 2021, composta ainda pela deputada Cilene Couto e os parlamentares Eliel Faustino, Miro Sanova e Ozório Juvenil.

O deputado Carlos Bordalo leu as demais contrapartidas obtidas com o trabalho da CPI e que seu desdobramento e cumprimento do acordo entre a CPI e a Vale. Em primeiro, relacionou o Projeto Ferrovia do Pará(FEPASA), que está com seus estudos avançados. Será um corredor ferroviário no estado, cujo traçado foi modificado para se conectar à malha da ferrovia norte sul e terá como destino a região do distrito Industrial de Barcarena.

O Hospital Regional de Ourilândia do Norte que está em fase final de obras com capacidade para 120 leitos, inclusive UTIs, adulto, pediátrica e neonatal, atendimento de alta complexidade, além de contar com 16 especialidades médicas.

O deputado Carlos Bordalo falou sobre os resultados alcançados com a CPI (Foto: Ozéas Santos)

"O hospital é resultado da parceria firmada entre a Vale e o Governo do Pará e beneficiará mais de meio milhão de pessoas de 15 municípios da região sudeste do Pará. O investimento está na ordem de R$ 160 milhões", relacionou Bordalo.

Outros itens citados foram: Marabá, que vai abrigar a primeira planta comercial de produção de ferro-gusa de baixo carbono por meio do uso de fontes de energia limpa (gusa-verde); implantação de um Novo Polo Metal Mecânico; investimento para reestruturar a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (Semas) e modernizar o ambiente tecnológico de controle em toda a área ambiental; instalação e execução de Usinas da Paz.