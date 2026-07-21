Corrida do Sal já é neste sábado: confira os detalhes antes da largada

Evento traz inovações tecnológicas, atrações musicais e pontos de apoio ao longo da pista

Percurso contará com tapetes e antenas que registrarão a passagem dos competidores ( Foto: Igor Mota / O Liberal )

Milhares de atletas, amadores e entusiastas aguardam o retorno da Corrida do Sal, neste sábado, 25 de julho. Após um hiato de seis anos, a 17ª edição do tradicional evento esportivo promete inovações em tecnologia na cronometragem e atrações musicais na Orla do Maçarico, em Salinópolis.

A largada está programada para as 6h da manhã, garantindo um espetáculo natural com o nascer do sol, areia e mar. Os percursos são de 3 km e 7 km, embalados por atrações musicais e pontos de apoio com animação estarão distribuídos ao longo da pista. A Corrida do Sal é realizada pelo Grupo Liberal, com cobertura especial em seus veículos de comunicação e atuação de profissionais dedicados à divulgação do evento.

Percursos foram pensados para ritmos de caminhada ou corrida conforme o perfil dos corredores (Divulgação)

O projeto conta ainda com patrocínio do Atacadão - lugar de comprar barato, Gav Resorts, Centro Universitário Fibra - referência em ensino superior, Iogurteria Nestlé, Uniodonto Belém, Ag Eletrovias - onde houver estrada, haverá energia e onde houver energia haverá AG eletrovias; Atacadão do Suplemento; Lojas ReXPA, Glade e Sollaris.

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Tecnologia e atrações ao longo do trajeto

A camisa oficial da prova foi confeccionada com tecido de secagem rápida, que facilita a evaporação do suor e proporciona maior conforto térmico durante a corrida. Além da inovação no traje, a edição conta com um sistema de reconhecimento facial e identificação por inteligência artificial.

Em parceria com a plataforma Fotop, milhares de registros fotográficos serão processados rapidamente para que os atletas encontrem suas fotos em tempo recorde após cruzarem a linha de chegada.

Camisa oficial é de tecido de secagem rápida para maior conforto térmico (Ivan Duarte / O Liberal)

A modernização também chega ao sistema de cronometragem, com o chip de controle de tempo integrado ao número de peito do atleta, dispensando a fixação no tênis. O percurso contará com tapetes e antenas que registrarão automaticamente a passagem dos competidores, permitindo maior precisão na medição do tempo.

Medalhas e troféus confeccionados em bronze trazem referências à praia de Salinópolis e ao Solzito, mascote oficial da Corrida do Sal (Igor Mota / O Liberal)

A premiação também ganhou um visual exclusivo. Os vencedores receberão troféus produzidos em bronze, confeccionados em Caxias do Sul (RS). A peça traz referências à praia de Salinópolis e ao Solzito, mascote oficial da Corrida do Sal. Já todos os concluintes receberão medalhas personalizadas seguindo o mesmo conceito visual da premiação principal.

Serviço - 17ª Corrida do Sal

Data: Sábado, 25 de julho

Horário da Largada: 06h

Local: Orla do Maçarico, Salinópolis/PA