Corrida do Sal já é neste sábado: confira os detalhes antes da largada

Milhares de atletas, amadores e entusiastas aguardam o retorno da Corrida do Sal, neste sábado, 25 de julho. Após um hiato de seis anos, a 17ª edição do tradicional evento esportivo promete inovações em tecnologia na cronometragem e atrações musicais na Orla do Maçarico, em Salinópolis.
A largada está programada para as 6h da manhã, garantindo um espetáculo natural com o nascer do sol, areia e mar. Os percursos são de 3 km e 7 km, embalados por atrações musicais e pontos de apoio com animação estarão distribuídos ao longo da pista. A Corrida do Sal é realizada pelo Grupo Liberal, com cobertura especial em seus veículos de comunicação e atuação de profissionais dedicados à divulgação do evento.
O projeto conta ainda com patrocínio do Atacadão - lugar de comprar barato, Gav Resorts, Centro Universitário Fibra - referência em ensino superior, Iogurteria Nestlé, Uniodonto Belém, Ag Eletrovias - onde houver estrada, haverá energia e onde houver energia haverá AG eletrovias; Atacadão do Suplemento; Lojas ReXPA, Glade e Sollaris.
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Tecnologia e atrações ao longo do trajeto
A camisa oficial da prova foi confeccionada com tecido de secagem rápida, que facilita a evaporação do suor e proporciona maior conforto térmico durante a corrida. Além da inovação no traje, a edição conta com um sistema de reconhecimento facial e identificação por inteligência artificial.
Em parceria com a plataforma Fotop, milhares de registros fotográficos serão processados rapidamente para que os atletas encontrem suas fotos em tempo recorde após cruzarem a linha de chegada.
A modernização também chega ao sistema de cronometragem, com o chip de controle de tempo integrado ao número de peito do atleta, dispensando a fixação no tênis. O percurso contará com tapetes e antenas que registrarão automaticamente a passagem dos competidores, permitindo maior precisão na medição do tempo.
A premiação também ganhou um visual exclusivo. Os vencedores receberão troféus produzidos em bronze, confeccionados em Caxias do Sul (RS). A peça traz referências à praia de Salinópolis e ao Solzito, mascote oficial da Corrida do Sal. Já todos os concluintes receberão medalhas personalizadas seguindo o mesmo conceito visual da premiação principal.
Serviço - 17ª Corrida do Sal
Data: Sábado, 25 de julho
Horário da Largada: 06h
Local: Orla do Maçarico, Salinópolis/PA
Realização: Grupo Liberal