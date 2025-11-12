COP30: Maristas mobilizam estudantes e educadores para movimento nacional de consciência climática

O coração da Amazônia também será o centro de um movimento nacional em defesa do planeta. Durante o mês de novembro, o Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, em Belém (PA), sediará a Conferência Nacional do Observatório Marista do Clima, encontro que reúne estudantes e educadores de todos os colégios maristas do Brasil e também marca a preparação da rede para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Mais do que estar presente em um evento global, os participantes assumem o papel de protagonistas de uma educação pautada pela consciência ecológica e o compromisso com o futuro. Desta forma, o Marista Brasil será a única instituição de ensino a enviar representantes de todas as suas unidades que atendem aos anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio à COP30: serão cerca de 300 participantes, entre 190 estudantes e 112 educadores, vindos de 81 colégios de Norte a Sul do nosso país, além de uma delegação do Chile.

A mobilização em torno da COP30 nasce do Observatório Marista do Clima, projeto que articula ações pedagógicas, pesquisas e iniciativas locais de sustentabilidade em toda a rede. “A educação precisa formar para uma consciência solidária e justa, na qual todos se sintam parte de uma travessia comum e que busca uma nova forma de existir”, explica o Irmão Paulo Soares, um dos idealizadores do projeto e gerente de Identidade, Missão e Vocação do Marista Brasil.

Caroço de açaí como solução sustentável para o calor amazônico

Em Belém, estudantes do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré desenvolveram um projeto que une inovação, sustentabilidade e resposta direta a um problema urbano da capital paraense: o descarte inadequado do caroço de açaí.

O trabalho propõe a criação de isolantes térmicos sustentáveis a partir do caroço da fruta, resíduo abundante na cidade e frequentemente responsável pelo entupimento de canais e agravamento de alagamentos. O clima equatorial, com temperaturas elevadas durante todo o ano, amplia a demanda por refrigeração nas residências e, consequentemente, o consumo de energia.

A proposta dos alunos é transformar os caroços, geralmente descartados nas calçadas ou canais, em placas isolantes ecológicas, substituindo materiais poluentes como o isopor e as mantas de PVC. O processo envolve triturar os caroços e testar aglomerantes naturais para a produção das placas, que se mostraram capazes de reduzir o calor interno das construções, diminuindo o uso de energia elétrica.

A coordenadora pedagógica do ensino médio do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, Marília Corrêa, destaca que o protagonismo dos estudantes é um dos pilares do projeto. “Os alunos perceberam que poderiam dar um destino útil a algo que causa tantos transtornos para Belém, oferecendo uma alternativa sustentável que melhore o conforto térmico das casas e reduza os impactos ambientais. Quando o estudante é instigado a olhar para os desafios da própria cidade e propor soluções reais, ele entende o poder transformador da educação. Ver esses jovens adequando suas ideias para um evento como a COP30 é a prova de que estamos formando cidadãos conscientes e comprometidos com o bem comum.”

Para o Marista Brasil, o Observatório do Clima e os projetos desenvolvidos dentro dele reforçam o papel da escola como espaço de formação integral — capaz de unir conhecimento científico, fé e compromisso com a sustentabilidade — e demonstram como a educação pode ser um instrumento concreto de transformação social e ambiental.

Sobre o Marista Brasil

O Marista Brasil é uma rede de colégios e escolas presente em 20 estados brasileiros, atendendo cerca de 100 mil crianças, jovens e adultos em 96 unidades de ensino. Os estudantes recebem formação integral, composta pela tradição dos valores Maristas e pela excelência acadêmica alinhada aos desafios contemporâneos. Por meio de propostas pedagógicas diferenciadas, crianças e jovens desenvolvem conhecimento, pensamento crítico, autonomia e se tornam mais preparados para viver em uma sociedade em constante transformação.

Para saber mais detalhes, acesse o site.