COOPERNORTE celebra a inauguração da sua primeira agroindústria, em Paragominas

A COOPERNORTE, maior cooperativa agroindustrial da região Norte do Brasil, celebrou na última sexta-feira (31) a inauguração da sua primeira indústria de beneficiamento de grãos em uma grande cerimônia que reuniu a diretoria, cooperados, autoridades, clientes e parceiros. O evento, realizado durante a SHOW AGRO COOPERNORTE 2024, marca um momento histórico para a cooperativa e para a economia de todo o Norte.

"Queremos mostrar para todo o Brasil que o estado do Pará e o município de Paragominas têm potencial para muito mais do que apenas fornecer matéria-prima. Podemos verticalizar a produção e prosperar, expandindo nossa capacidade de negócios. Esta é a primeira agroindústria da COOPERNORTE. Nosso objetivo agora é desenvolver uma segunda agroindústria e diversificar nosso portfólio com novos produtos” - Bazílio Carloto, diretor-presidente da COOPERNORTE.

Durante a cerimônia, os convidados puderam desfrutar de uma degustação exclusiva idealizada pelo renomado Chef Luiz Mestre Cuca, que preparou pratos para ressaltar a qualidade e sabor dos alimentos produzidos pela cooperativa, onde foram servidos pratos preparados com produtos da cooperativa como feijão e arroz.

Convidados puderam vivenciar um tour guiado pelas instalações da agroindústria (Foto: ASCOM COOPERNORTE)

Ainda foi possível vivenciar um tour guiado pelas instalações da agroindústria, onde os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto os processos produtivos e as inovações tecnológicas implementadas, que visam aumentar a eficiência e a sustentabilidade da produção.

Neste marco importante para o cooperativismo paraense, o Sistema OCB/PA esteve presente prestigiando, além de ter sido patrocinador, por mais um ano, dá SHOW AGRO. Para o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, a inauguração da agroindústria mostra a pujança do cooperativismo paraense. “É o início da jornada de verticalização para a COOPERNORTE e um momento importante para o cooperativismo paraense, onde mostra a sua relevância a nível mundial, com uma produção de qualidade e geração de renda e prosperidade. Ao Bazílio Carloto e toda sua equipe pelo belíssimo trabalho desenvolvido a frente da cooperativa”, disse.

Sobre a agroindústria COOPERNORTE

O projeto de verticalização da COOPERNORTE, que conta com um investimento de mais de R$ 73 milhões, possui capacidade de produção de 4.123 toneladas mensais, considerando a operação em apenas um turno. Os números devem dobrar quando o segundo turno de funcionamento for ativado.

Toda a produção será realizada em uma área de 4.051 m², totalmente equipada com o que há de mais moderno no mercado de empacotamento de grãos e farinhas, incluindo sistemas de automação, robôs de empacotamento pioneiros na região, máquinas cata pedras, polidores, peneiras, selecionadora eletrônica, além de rigorosas análises de qualidade.

Agroindústria COOPERNORTE possui capacidade de produção de 4.123 toneladas mensais (Foto: ASCOM COOPERNORTE)

Show Agro COOPERNORTE

Realizada em Paragominas (PA), a SHOW AGRO COOPERNORTE é a maior feira de agronegócios do estado. Este ano, o evento ocorreu de 29 de maio a 1º de junho e contou com um público recorde de mais de 36 mil visitantes. Com o tema “Verticalização, a prosperidade no Agro”, a feira reforçou sua posição como a maior do setor no estado do Pará e em toda a região norte do País.

Foram firmados mais de R$ 1,4 bilhão em negócios, superando o valor registrado em 2023, que foi de R$ 1,3 bilhão. Em volume de negócios, a feira registrou aumento de 15% em relação à última edição.

O evento também teve recorde de expositores: 205 marcas estiveram presentes oferecendo as soluções mais modernas e inovadoras nos segmentos de tecnologia, máquinas, implementos agrícolas, transportes, defensivos, financiamento, armazenagem e mais.

Ainda participaram renomados palestrantes do agronegócio nacional, incluindo Jean Matos, Helda Elaine, Xico Graziano, Vlamir Brandalizze, Monaliza Pelicioni, Dr. Rafael Nunes, Paulo Arbex e Sirlei Benetti, que compartilharam seus conhecimentos e experiências em palestras exclusivas.