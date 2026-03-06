Cooperativismo paraense avança na participação feminina e reforça protagonismo das mulheres

O cooperativismo paraense tem registrado avanços importantes na ampliação da presença feminina em espaços de decisão. Dados do Sistema OCB/PA mostram que, em 2024, apenas 28% dos cargos de liderança nas cooperativas do estado eram ocupados por mulheres. Em 2025, esse percentual subiu para 32%, representando um crescimento de quatro pontos percentuais em apenas um ano.

Embora o cenário ainda apresente desafios, o aumento demonstra uma mudança gradual na cultura organizacional das cooperativas, com maior incentivo à participação feminina em conselhos de administração, diretorias e cargos estratégicos. E esse cenário de representatividade feminina também é vista no Sistema OCB/PA, onde 75% das vagas de colaboradores e conselho é ocupado por mulheres, incluindo cargos de gestão.

O avanço acompanha um movimento nacional de valorização da liderança feminina no setor. Em dezembro de 2025, Tânia Zanella assumiu a presidência executiva da Organização das Cooperativas Brasileiras, tornando-se uma das principais referências femininas do cooperativismo brasileiro. Em 2026, ela também foi reconhecida na lista da Forbes entre as Mulheres Mais Poderosas do Brasil.

Atuação do Comitê Elas pelo Coop fortalece lideranças

No Pará, esse avanço está diretamente ligado à atuação do Comitê Elas pelo Coop, vinculado ao Sistema OCB/PA, que desenvolve ações voltadas ao fortalecimento da liderança feminina, capacitação e ampliação da participação das mulheres em cargos de gestão e governança. O Comitê integra um programa nacional que atualmente conta com 11 comitês estaduais, atuando no fortalecimento da liderança feminina, promovendo capacitação, intercooperação e ampliando a representatividade das mulheres nas cooperativas.

Segundo a analista do Sistema OCB/PA, Melize Borges, o comitê faz parte de um movimento nacional que busca ampliar a igualdade de gênero no cooperativismo. “Os números revelam um avanço importante, mas, mais do que percentuais, estamos falando de oportunidades, reconhecimento e valorização de competências. O cooperativismo tem, em sua essência, a gestão democrática e a participação equalitária. Ampliar a presença das mulheres nos espaços de decisão fortalece a própria identidade do nosso modelo de negócio”, destaca.

Hoje, as mulheres representam cerca de 37% dos mais de 80 mil cooperados do Pará, com presença expressiva nos ramos de crédito, produção e agropecuário.

Entre as iniciativas do comitê estão encontros estaduais de mulheres cooperativistas, ações de formação de lideranças, programas de capacitação e atividades de reconhecimento da atuação feminina no setor.

Para Cirede Carloto, coordenadora do Comitê Elas Pelo Coop, os avanços observados nos últimos anos refletem um processo coletivo de mobilização e fortalecimento da participação das mulheres no setor. “O movimento Elas Pelo Coop tem sido um importante espaço de organização, diálogo e fortalecimento da representatividade das mulheres nas cooperativas do estado”, afirma.

Segundo ela, esse progresso é resultado tanto do engajamento das próprias cooperadas quanto do apoio institucional promovido pelo sistema cooperativista. “Essa evolução foi possível graças ao engajamento das próprias mulheres e ao apoio institucional do Sistema OCB, tanto em nível nacional quanto no Pará, que tem investido em iniciativas, eventos e programas voltados ao fortalecimento da liderança feminina”, destaca.

Cirede também ressalta que, apesar dos avanços, ainda existem desafios históricos a serem superados. Ela também aponta que a presença feminina em cargos de liderança no cooperativismo nacional serve de inspiração para novas gerações.

“A presença de Tânia Zanella na presidência do Sistema OCB reforça que essa trajetória é possível e inspira novas lideranças. A mulher paraense carrega uma cultura de força e determinação e, com essa base, os próximos anos certamente trarão novas conquistas para as mulheres e para todo o cooperativismo do estado”, afirma.

Mulheres também lideram inovação no campo

Outro exemplo do protagonismo feminino dentro do cooperativismo paraense está no Programa BioCoop, iniciativa voltada ao fortalecimento da bioeconomia e das cadeias produtivas sustentáveis no estado. No programa, cerca de 70% dos cargos são ocupados por mulheres, e todas as redes territoriais são coordenadas por lideranças femininas.

Para Luziane Sena, Diretora de Cooperativismo na SEDEME, o crescimento da participação feminina no cooperativismo representa um avanço importante para o desenvolvimento econômico e social do estado. “O cooperativismo tem sido, ao longo dos anos, uma poderosa ferramenta de inclusão produtiva, geração de renda e desenvolvimento sustentável no nosso estado. E dentro desse movimento, as mulheres têm assumido um papel cada vez mais protagonista”, destaca.

Segundo ela, a presença feminina nas cooperativas vai além da produção, alcançando também posições estratégicas de gestão e inovação. A diretora também ressalta o impacto social que o cooperativismo gera quando amplia oportunidades para as mulheres. “No Pará, sabemos da força feminina que move o campo, as florestas, os rios e os espaços urbanos. Quando uma mulher acessa oportunidades por meio do cooperativismo, não é apenas a sua vida que muda, é toda uma família, uma comunidade e uma cadeia produtiva que se fortalece. O cooperativismo é, portanto, um instrumento de empoderamento econômico, social e político”, conclui.