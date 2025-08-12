Cooperativismo paraense: ações estratégicas do Sistema OCB/PA fortalecem setor no primeiro semestre

O primeiro semestre de 2025 foi marcado por uma intensa agenda de iniciativas do Sistema OCB/PA, reforçando o papel do cooperativismo como motor de desenvolvimento sustentável, inclusão social e protagonismo econômico no Pará. De ações de visibilidade nacional a eventos locais de grande impacto, o período evidenciou o compromisso do Sistema com o fortalecimento institucional, a intercooperação e a promoção de políticas públicas voltadas às cooperativas paraenses.

Campanha “COOP na COP” fortalece comunicação e sustentabilidade

O Sistema OCB/PA iniciou 2025 reunindo mais de 60 jornalistas e comunicadores no lançamento da campanha “COOP na COP”, voltada à valorização do cooperativismo nas discussões ambientais da COP30. O evento também marcou o lançamento do Portal Coop na COP, que reúne histórias reais de cooperativas paraenses que transformam comunidades com responsabilidade socioambiental.

A jornalista Mari Palma foi convidada especial e destacou o papel do jornalismo na divulgação de temas como a bioeconomia amazônica. A ação reforça o compromisso do Sistema em posicionar o cooperativismo como protagonista em pautas globais.

Corrida e Caminhada da Cooperação arrecada mais de 9 toneladas de alimentos

No dia 6 de abril, mais de 4 mil pessoas participaram da 3ª Corrida e Caminhada da Cooperação no Portal da Amazônia, em Belém. O evento, que abre o calendário do Dia C, arrecadou mais de 9 toneladas de alimentos destinados a creches e projetos sociais da capital. Além da mobilização solidária, o evento contou com a presença de 11 cooperativas parceiras, que ofereceram atendimentos gratuitos à população, como serviços de saúde, bem-estar e educação cooperativista. A ação reafirma o impacto social do cooperativismo paraense.

FENCOOP 2025 reúne 112 cooperativas na maior edição da feira

Realizada entre 24 e 26 de abril, a 5ª edição da FENCOOP ocupou a Estação das Docas com 112 cooperativas expositoras de todas as regiões do estado. O evento atraiu milhares de visitantes e destacou produtos premiados, artesanato, crédito, saúde, transporte e reciclagem.

Semana de Competitividade capacita 28 comunicadores paraenses

Em maio, 28 profissionais de comunicação de cooperativas do Pará participaram da edição especial da Semana de Competitividade em Brasília, voltada exclusivamente à comunicação e marketing no cooperativismo. O evento reuniu mais de 800 participantes de todo o Brasil em três dias de imersão.

Pará assume protagonismo regional com presidência da FECOOP Norte

Em julho, o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, foi eleito presidente da FECOOP Norte, que representa os estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. Esta é a primeira vez que o Pará assume a presidência da federação.

Com o avanço das ações ao longo do semestre, o superintendente do Sistema OCB/PA, Júnior Serra, destacou o crescimento da visibilidade e do engajamento das cooperativas paraenses. “Cada iniciativa realizada até aqui teve um impacto direto no fortalecimento do nosso movimento. Estamos promovendo um cooperativismo mais próximo da sociedade, mais profissionalizado e cada vez mais alinhado às demandas do nosso tempo. É gratificante ver as cooperativas se destacando, sendo reconhecidas e mostrando seu real valor econômico e social para o estado do Pará”, afirmou.

Com o retorno do Presidente Itinerante no segundo semestre de 2025, o Sistema OCB/PA reforça seu compromisso com a escuta ativa e a construção colaborativa no cooperativismo paraense. Sob a liderança de Ernandes Raiol, a iniciativa percorrerá todas as regiões do estado, promovendo encontros com cooperativas dos sete ramos para ouvir de perto suas demandas e alinhar estratégias. Este ciclo de visitas terá papel fundamental no levantamento de informações que irão subsidiar a elaboração do orçamento do Sistema para 2026. Atualmente, o Pará conta com 194 cooperativas registradas, que reúnem mais de 80 mil cooperados e 4,5 mil empregados, atuando em áreas que vão do agro à saúde, passando pelo crédito, transporte e produção de bens e serviços. O Presidente Itinerante se consolida como uma ferramenta estratégica para fomentar o desenvolvimento local, fortalecer o vínculo entre o Sistema e suas bases e orientar decisões futuras com base nas necessidades reais das cooperativas.

Ao longo dos próximos meses, o Presidente Itinerante percorrerá dezenas de municípios paraenses, promovendo visitas técnicas, reuniões com cooperativas e alinhamentos institucionais. A agenda inclui encontros em Breves, Portel, Castanhal, São Miguel, Parauapebas, Cametá, Marabá, Canaã dos Carajás, Santarém, Juruti, Placas, Belterra, Porto Trombetas e outras localidades estratégicas, abrangendo todas as regiões do estado. A iniciativa contempla mais de 60 cooperativas, envolvendo cooperados dos ramos agropecuário, crédito, saúde, transporte, produção de bens e serviços, consumo e infraestrutura. O projeto reforça a missão do Sistema OCB/PA de estar presente nos territórios, promovendo o desenvolvimento local e construindo soluções junto às bases cooperativistas.

Para o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, o primeiro semestre de 2025 mostrou a força da cooperação quando há planejamento, escuta ativa e presença nos territórios. “Cada ação que realizamos até aqui foi pensada para dar visibilidade, apoio e protagonismo às nossas cooperativas. E agora, com o retorno do Presidente Itinerante, vamos além: estaremos presencialmente em cada região, dialogando diretamente com os cooperados, ouvindo suas demandas e construindo soluções juntos. Estar perto é essencial para manter o cooperativismo forte, conectado e alinhado aos desafios reais do nosso estado”, afirmou o presidente.

Encerrando o primeiro semestre com resultados expressivos, o Sistema OCB/PA segue firme em sua missão de fortalecer o cooperativismo em todas as frentes. Mais do que números e eventos, o semestre foi marcado por conexões, crescimento e impacto social. O segundo semestre já começou com novas agendas e projetos estruturantes, reafirmando o papel da OCB/PA como uma entidade atuante, estratégica e comprometida com o futuro do cooperativismo paraense.