Cooperativas lideram financiamento de crédito rural e ampliam o desenvolvimento econômico no Pará

As cooperativas de crédito desempenham um papel fundamental no financiamento rural e na inclusão financeira no Brasil. No Pará, o Sistema OCB/PA fortalece essas instituições, ampliando o acesso ao crédito para agricultores e pequenos empreendedores. Dados do BNDES mostram que mais da metade dos recursos comprometidos no Plano Agrícola e Pecuário 2024/2025 foi destinada às cooperativas. A Sicredi, Cresol e Sicoob juntas somam mais de R$ 12 bilhões em financiamentos. Esse protagonismo reforça a importância das cooperativas no desenvolvimento sustentável e na economia das regiões onde os bancos tradicionais têm menor presença.



Uma das cooperativas que vem se destacando nesse cenário é o Sicredi, que com mais de 120 anos de história, tem ampliado suas linhas de crédito e fortalecido sua atuação no Pará com mais de 8,5 milhões de associados e 2.800 agências. No estado, o Sicredi conta com diversas unidades, como o Sicredi Norte, Sicredi Grandes Rios e a Sicredi Sudoeste, que têm trabalhado de forma integrada para oferecer soluções financeiras e contribuído para o crescimento sustentável das comunidades paraenses.



O diretor executivo do Sicredi Norte, Cleomar Abreu, falou sobre a perspectiva para o futuro do cooperativismo de crédito. “Já são quase 19 milhões de associados a uma cooperativa de crédito no país, representando cerca de 9% da população. As tendências para o futuro serão: consolidar a digitalização dos serviços financeiros por meio de novas tecnologias, aprofundar práticas ESG (ambientais, sociais e de governança), avançar ainda mais em áreas remotas do Brasil para promover inclusão financeira da população”, disse o diretor, acrescentando que “o atendimento humanizado será ainda a premissa principal da cooperativa”.



Ele também destaca o papel crucial do Sistema OCB/SESCOOP-PA no fortalecimento do cooperativismo de crédito no Pará. “O sistema representa e defende os interesses das cooperativas, promovendo a inclusão financeira e o desenvolvimento do empreendedorismo e da economia local. A importância desse papel é evidente na geração de empregos, na democratização do crédito e no apoio ao desenvolvimento sustentável das comunidades locais. Na Sicredi Norte temos um apoio fundamental do SESCOOP/PA na formação e desenvolvimento das pessoas, conseguindo fortalecer nosso relacionamento e expansão dos negócios, bem como atuações em parceria que geram cada vez mais prosperidade nas comunidades onde estamos instalados”, afirmou Cleomar.



O gerente regional da Sicredi Grandes Rios, Diego Borges, explicou o diferencial das cooperativas de crédito em relação aos bancos tradicionais. “Embora cooperativas e bancos ofereçam praticamente os mesmos produtos e serviços financeiros, há diferenças. As cooperativas são sociedades de pessoas, em que todos os associados participam e têm direito a voto. Por não ser uma sociedade de lucro, conseguem oferecer soluções financeiras com taxas justas e contribuem com o desenvolvimento local, enquanto os bancos visam enriquecer um pequeno grupo societário, com sede, em geral, em grandes centros”, destacou.



Já o diretor executivo do Sicredi Sudoeste, João Coelho, detalhou como funciona a parceria entre as cooperativas e o BNDES. “As cooperativas atuam como agentes financeiros credenciados pelo BNDES, permitindo que recursos destinados a programas de financiamento cheguem de forma mais eficiente aos pequenos empresários e agricultores familiares. Por essa razão, o BNDES tem demonstrado interesse em fortalecer sua atuação com cooperativas financeiras também para apoiar projetos sustentáveis, reconhecendo o papel dessas instituições na democratização do acesso ao crédito e no desenvolvimento regional”, afirmou o diretor.



João Coelho ressalta também o papel fundamental do Sistema OCB/PA no desenvolvimento do cooperativismo. “O Sicredi e a OCB/PA têm uma parceria sólida com o objetivo de promover o cooperativismo e fortalecer a confiança da comunidade neste modelo de negócio transformador”, declarou o diretor.



O Sistema Cresol, com mais de 25 anos de parceria com o BNDES, também desempenha um papel crucial no apoio à agricultura familiar e no fortalecimento do cooperativismo no Brasil. Segundo Lucas Gelain, diretor da Cresol Transamazônica, "a Cresol é a maior operadora do BNDES no segmento da agricultura familiar, com operações em linhas como o PRONAF e PRONAMP, além de repasses para produtores e PJ. Em 2024, celebramos mais de 100 mil contratos com o BNDES, o que dá uma dimensão do tamanho da nossa parceria", afirmou.



O diretor falou também sobre as perspectivas de crescimento da cooperativa. "Estamos em um movimento forte de expansão no Pará. A Cresol é genuinamente paraense, com 19 pontos de atendimento e atuação nos 144 municípios do estado. Temos grandes planos de crescimento e a ampliação da nossa base de cooperados e negócios”, afirmou.



Ele ressalta, ainda, a importância da parceria com a OCB/PA e o Sescoop Pará desde o início da Cresol Transamazônica, apoiando na formação dos mais de 100 funcionários e em grandes conquistas, como o Convênio Nacional com a CONAB. “Graças a essa parceria, operamos mais de R$ 40 milhões no PAA no ano passado e nos tornamos representantes da CONAB em todo o país. O apoio da OCB/PA tem sido essencial para nosso crescimento e fortalecimento no Pará.", acrescentou.



O Sicoob também está entre os maiores sistemas de cooperativas de crédito do Brasil, foi considerada a 3ª melhor instituição financeira do país segundo o ranking “Melhores Bancos do Mundo 2023 e 2024” da Forbes, e tem se fortalecido cada vez mais no Pará com várias filiais espalhadas pelo estado, como a Sicoob Primavera, Sicoob COIMPPA e a Sicoob COOESA. Farley Guedes, diretor de Negócios do Sicoob Primavera, compartilha a visão para o futuro do cooperativismo de crédito. "Espera-se que as cooperativas adotem tecnologias digitais para tornar seus serviços mais ágeis e acessíveis, além de fortalecer parcerias e apoiar pequenos negócios, sempre com ênfase em sustentabilidade e responsabilidade social", destacou.



Para a diretora de negócios da Sicoob COIMPPA, Danielle Santos, um dos principais diferenciais entre os bancos tradicionais e as cooperativas de crédito é a forma de tratamento. “Os cooperados ao se associarem se tornam donos, com isso ao final do ano eles têm direito às sobras. No banco você não tem participação de lucro ao final do ano, você é apenas um cliente, então todo o valor que você coloca dentro da sua conta para a manutenção de conta não tem retribuição quanto a isso, e nas cooperativas nós temos”, disse Danielle.



Por fim, Michel Brito, diretor de mercado do Sicoob COOESA, reforça o impacto positivo das cooperativas na vida dos associados com a entrega de produtos e serviços financeiros, como empréstimos, financiamentos, conta corrente e seguros, que permitem o desenvolvimento do cooperado em suas conquistas pessoais, como a compra da casa própria. “Com disso, impulsionamos o crescimento econômico, especialmente das pequenas e médias empresas, oferecendo linhas de crédito mais vantajosas, com carência adequada e juros justos. Com o fortalecimento dessas empresas, mais empregos são gerados e os negócios tornam-se mais resilientes às oscilações da economia", salientou o diretor.



Ele destaca também o compromisso social da cooperativa. "Não podemos deixar de falar sobre o nosso apoio a ações sociais, como clínicas de educação financeira e o 'apadrinhamento' de cooperativas mirins, que reforçam nosso compromisso com a comunidade e contribuem para a sustentabilidade”, concluiu.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp