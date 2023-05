Cooperativas de coleta seletiva participam de intercâmbio em Brasília

Durante esta semana, entre os dias 8 e 10, as cooperativas de coleta seletiva do Pará estiveram na capital do Brasil para conhecer melhor experiências e vivências de cooperativas do ramo que são referências. O intercâmbio foi promovido pelo Sistema OCB/PA. Participam as singulares COOTPA, COCAVIP, CONCAVES, COOPCRESAN, ACCSB, COOTARAL, Filhos do Sol, RECICRON, Árvore da Vida, COREMA e COOPERLIMPA.

Em nível federal, a OCB tem representado os interesses das cooperativas de reciclagem diretamente nos três poderes da república. O trabalho da entidade foi apresentado na primeira agenda do intercâmbio em Brasília, na sede da OCB nacional.

Entre as iniciativas realizadas pelo Sistema OCBDF, está a melhoria da gestão das diretorias e conselhos de cooperativas, proporcionando a qualificação para o processo de organização desse modelo. Será realizado o Curso de Tecnólogo em Cooperativismo para catadores e filhos de catadores para atuar nas cooperativas, melhorando a gestão.

Nos outros dias de programação do intercâmbio, as cooperativas realizaram visitas estratégicas em Centrais como a Central Rede e a Centcoop, e em aterros, para entender o Modus operandi que são exemplos para todo o Brasil, com a intenção de implementar nas regiões onde estão inseridas no estado.

“Esse contato das nossas cooperativas com modelos de produção são de suma importância para que possam reproduzir em nosso estado. Dessa forma, irão desenvolver um trabalho sustentável mais completo, onde terá mais redução do impacto dos resíduos sólidos e principalmente, gerando emprego e renda” disse o Presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol.