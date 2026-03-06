Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

COOP30: como a mentalidade empreendedora se torna um diferencial na carreira profissional

Webinar COOP 30 destaca os impactos do empreendedorismo na vida de jovens

Paloma Lobato
fonte

Empreendedorismo fortalece o protagonismo comunitário e contribui para reduzir desigualdades (Lucas Pinheiro/O Liberal)

O empreendedorismo tem se consolidado como uma das principais forças motrizes da economia, impulsionando inovação, geração de empregos e desenvolvimento sustentável. No Brasil e no mundo, iniciativas lideradas por pequenos e médios empresários vêm transformando mercados tradicionais e criando soluções criativas para demandas sociais emergentes.

O empreendedorismo foi tema do novo episódio do webinar "COOP 30", mediado pela vice-presidente do Conselho de Administração do Sicoob Coimppa, Geysa Rufino, e pela conselheira da cooperativa, Gabrielle Maués, que recebeu a assessora técnica do J.A Pará, Janayna Araújo.

Em um cenário marcado por transformações digitais e novas dinâmicas de consumo, empreender deixou de ser apenas uma alternativa diante do desemprego e passou a representar uma escolha estratégica de carreira, pautada por propósito, autonomia e inovação.

“Antigamente, nós víamos o empreendedorismo como algo para abrir uma empresa, ser um empresário. Hoje, a gente entende que o empreendedorismo é muito mais do que um empresário no seu negócio. Ele é um comportamento norteador para a tua carreira profissional, de como você se visualiza no mercado de trabalho, das decisões fortes e potentes que você, como mulher, toma”, ressalta a assessora técnica do J.A Pará, Janayna Araújo.

O empreendedorismo fortalece o protagonismo comunitário e contribui para reduzir desigualdades, demonstrando que iniciativa, criatividade e visão de futuro podem ser instrumentos concretos de mudança social.

Para que essa cultura empreendedora se consolide no longo prazo, é fundamental despertar nos jovens habilidades como liderança, pensamento crítico, criatividade, resiliência e educação financeira.

Incentivar essas competências desde a escola, por meio de projetos práticos e vivências colaborativas, contribui para formar uma geração mais preparada, autônoma e protagonista de seu próprio futuro profissional.

“Investir nos jovens é a garantia de mudança e transformação. Quando se investe e acredita, a consequência é ter melhores profissionais, melhores pessoas e profissionais mais engajados”, destaca Janayna Araújo.

Quer entender mais sobre a importância do empreendedorismo e os impactos dele na sociedade? Acesse o episódio completo. Além disso, fique por dentro do videocast "COOP 30", uma iniciativa do Grupo Liberal em parceria com o Sicoob Coimppa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

empreendedorismo

sicoob

sicoobcooperativismoediferenciais

oliberal
