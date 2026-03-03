COOP 30: entenda como a educação financeira pode impactar na relação com o dinheiro

Em um cenário econômico marcado por desafios, instabilidade e facilidade de acesso ao crédito, a educação financeira tem se consolidado como uma ferramenta indispensável para a organização das finanças pessoais e para a construção de um futuro mais seguro.

A educação financeira foi tema do novo episódio do webinar "COOP 30", mediado pela vice-presidente do Conselho de Administração do Sicoob Coimppa, Geysa Rufino, e pela diretora de negócios do Sicoob Coimppa, Danielle Santos, que recebeu a economista e educadora financeira, Laís Lima.

Dados de mercado indicam que a falta de planejamento ainda é uma das principais causas de desequilíbrio financeiro entre os brasileiros. A ausência de controle sobre receitas e despesas, aliada ao uso inadequado do crédito, pode comprometer não apenas o orçamento mensal, mas também projetos de longo prazo. Nesse contexto, iniciativas de orientação e capacitação tornam-se estratégicas para ampliar o acesso à informação e estimular hábitos financeiros mais saudáveis desde a infância até a vida adulta.

"A gente aprende a lidar com o dinheiro desde a infância, mas a educação financeira deveria vir antes. As pessoas não têm o conhecimento prévio sobre o uso de um cartão de crédito, por exemplo, onde muitas pessoas entendem como uma extensão de renda, o que não é uma verdade. Tudo começa no comportamento, o qual é fundamental na gestão da renda. Quando você não consegue ter um controle no pouco, você também não terá quando tiver uma renda um pouco mais elevada", ressalta a economista Laís Lima.

Ter uma boa educação financeira é fundamental para conquistar estabilidade, reduzir estresse e alcançar objetivos maiores, como comprar a tão sonhada casa própria, por exemplo. Entre as principais dicas para começar ou melhor a relação com o dinheiro estão:

- Saber exatamente quanto ganha e quanto gasta por mês

- Definir metas financeiras

- Ter uma reserva de emergência

- Evitar dívidas

- Aprender sobre investimentos

- Desenvolver mentalidade financeira

"A educação financeira deveria ser um direito. Afinal, o dinheiro está atrelado a todas as áreas da nossa vida. Pra tudo a gente precisa do dinheiro, seja pra investir em algo dentro de casa ou até mesmo para realizar sonhos. Não negligencie a sua relação com o dinheiro. Não desconte a ansiedade no consumo", finaliza a especialista.

Com foco no desenvolvimento coletivo e na proximidade com a comunidade, o Sicoob Coimppa tem investido em programas educativos, palestras, conteúdos digitais e ações voltadas à conscientização financeira para os cooperados e para a sociedade, incentivando o planejamento e o uso responsável dos recursos.

Quer entender mais sobre a importância da educação financeira no dia a dia? Acesse o episódio completo. Além disso, fique por dentro do videocast "COOP 30", uma iniciativa do Grupo Liberal em parceria com o Sicoob Coimppa.