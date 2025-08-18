Capa Jornal Amazônia
COOP 30: como a Enactus UFPA impulsiona o empreendedorismo social e transforma comunidades

Nova temporada do webinar COOP 30 ressalta papel de iniciativas que unem impacto social e soluções criativas

Paloma Lobato
fonte

Enactus UFPA foi destaque no primeiro episódio da segunda temporada do webinar COOP 30 (André Oliveira/O Liberal)

A segunda temporada do webinar "COOP 30" estreia trazendo como destaque o tema “Empreendedorismo social e o papel da Enactus UFPA”. O videocast, mediado pelo presidente do conselho de administração do SICOOB COIMPPA, Ivan Costa, recebe o professor conselheiro da Enactus UFPA, José Augusto Lacerda, e abre a nova fase do webinar com um olhar voltado para iniciativas que unem impacto social e soluções criativas.

A Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a inspirar alunos universitários a melhorar o mundo através do empreendedorismo. Ela corresponde a uma rede de estudantes, líderes executivos e líderes acadêmicos, na qual são criados projetos de desenvolvimento comunitário que colocam a capacidade e o talento das pessoas em foco.

"São projetos de empreendedorismo e de inovação social, que buscam aplicar esse conhecimento produzido na academia em prol de soluções concretas, sobretudo, visando comunidades em situação de vulnerabilidade, que precisam de um certo suporte para enfrentar desafios como acesso à água, saneamento, energia, entre outros", destaca José Augusto.

Em julho deste ano, a Enactus UFPA foi a grande campeã do Evento Nacional Enactus Brasil (ENEB), realizado na capital paraense. O resultado é fruto de um trabalho realizado ao longo de 10 anos pela instituição, como destaca o professor. "A gente já teve 388 alunos, número do qual a gente se orgulha muito, ao longo desses 10 anos de história. Esses estudantes vieram de mais de 50 cursos distintos. No nosso grupo a gente consegue, de fato, concretizar uma palavra muito cara para a academia: interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é fundamental para gerar soluções mais robustas”, ressalta o professor.

O próximo passo é a participação do time na competição mundial, onde 30 países que integram a rede Enactus estarão participando. “A nossa missão agora é representar o Brasil. A gente tem um mês para atualizar nossos números. Tudo isso vai sendo computado como indicador de impacto. Esse período é crucial tanto para arrecadar recursos para levar os estudantes até a Tailândia para representar o estado do Pará. Falar de empreendedorismo social em ano de COP30, na COP da nossa cidade, tem todo um storytelling para, quem sabe, chegar à elite desses times. Isso demonstra a qualidade do conhecimento que é repassado em nossa universidade, demonstra a persistência e competência dos nossos estudantes”, explica o professor da UFPA.

A Enactus UFPA conta com uma vaquinha virtual para custear a viagem dos estudantes para a competição mundial na Tailândia. Para ajudar, acesse aqui

Quer conhecer mais sobre a Enactus UFPA e entender sua importância para a região Norte? Acesse o episódio completo. Além disso, fique atento ao próximo episódio, onde a jornalista Cira Pinheiro vai receber o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol. Entre os assuntos que serão debatidos no webinar está o ano internacional das cooperativas e a COP das COOPs. Fique por dentro do videocast "COOP 30", uma iniciativa do Grupo Liberal em parceria com o Sicoob Coimppa.

Palavras-chave

publi

COOP30

enactus

sicoobcooperativismoediferenciais

oliberal
