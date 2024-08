Contratos empresariais: entenda como a estruturação e uma boa gestão podem reduzir riscos

Investir em uma gestão eficiente de contratos é fundamental para reduzir os riscos de conflitos, assim como garantir um maior controle dos processos internos e externos de uma empresa. Para ter uma boa gestão de contatos empresariais, é importante adotar práticas e ações administrativas que elevem a eficiência geral do negócio. O escritório Xerfan Advocacia S/S traz dicas de como ter uma gestão de contratos eficiente.

"Uma gestão eficiente de contratos permite que a relação entre a empresa e os demais profissionais seja coberta de segurança e previsibilidade, auxiliando a dirimir conflitos e, principalmente, evitar que estes sequer ocorram", destaca o advogado associado do escritório Xerfan Advocacia S/S, João Victor Fernandes.

Para garantir a segurança necessária para a realização de suas atividades com terceiros, a empresa deve garantir que o contrato contenha cláusulas indispensáveis. É importante que o documento contenha a identificação das partes, o objetivo do contrato descrito de forma detalhada e específica, prazos, preços, penalidades, além da rescisão e foro.

"Existem cláusulas que garantem maior segurança na relação contratual, como a cláusula de confidencialidade com previsão de multa por descumprimento, bem como a cláusula de não concorrência, que impede o oferecimento ou execução de serviços considerados concorrentes à empresa", explica o advogado.

Além da produção de um contrato completo, a empresa deve realizar, regularmente, a revisão dos contratos em vigência, o que garante que estes acompanhem as atualizações jurídicas que norteiam o cenário empresarial.

"Um bom contrato empresarial, efetivamente apto a proteger a empresa, está sempre acompanhando as novas disposições legislativas e jurisprudenciais, entendendo também as dinâmicas do mercado", explica João Victor Fernandes.

Monitoramento

A gestão contratual é uma atividade responsável não apenas pela elaboração de um contrato, mas, também, pelo acompanhamento da execução do documento. Isso garante que ele seja minuciosamente monitorado, o que pode evitar danos ao negócio.

"Com o monitoramento de todas as etapas que compõem a relação contratual, é possível garantir segurança e previsibilidade. Afinal, datas, vencimentos, renovações, rescisões, propostas e cronogramas, somente a título de exemplo, são etapas de fundamental importância para elevar a reputação da empresa perante fornecedores e o próprio mercado", complementa o advogado do escritório Xerfan Advocacia S/S.

Uma maneira de garantir a segurança jurídica das operações de uma empresa é investir em uma boa assessoria jurídica qualificada, o que possibilita a identificação e mapeamento de riscos legais e operacionais que possam gerar riscos e prejuízos para o negócio.

"Existem diversas formas de uma empresa garantir a segurança jurídica das operações de seu negócio. A principal, sem dúvida, é redigir contratos sociais ou estatutos sociais claros e detalhados, com a ajuda de um advogado especializado. Os contratos empresariais devem ser claros e precisos, prevendo todos os aspectos da relação comercial", explica João Victor Fernandes.

O escritório Xerfan Advocacia S/S atua na gestão de contratos de forma eficiente através da realização de uma análise minuciosa dos termos contratuais para identificar e mitigar riscos legais, bem como garantir que os contratos estejam em conformidade com a legislação vigente e normas regulatórias específicas.