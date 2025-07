Consumo consciente: como repensar hábitos e escolhas para garantir um planeta mais sustentável

O consumo consciente é uma abordagem essencial para garantir um futuro mais sustentável e responsável. Ele envolve a capacidade de fazer escolhas mais reflexivas e éticas no dia a dia, desde a aquisição de produtos até o uso dos recursos naturais, priorizando a qualidade, a durabilidade e o impacto ambiental e social das ações humanas.

Ao contrário do que muitos pensam, o consumo consciente não se trata apenas de reduzir o consumo, mas sim de adotar uma mentalidade mais consciente e responsável, transformando pequenos hábitos e ações que contribuem para um mundo melhor.

Como o consumo consciente impacta no dia a dia foi tema do podcast "Entre Nós", um espaço para conversas diretas e objetivas, onde profissionais de diversas áreas compartilham seus conhecimentos e experiências para ajudar os ouvintes a terem uma vida mais saudável e feliz.

Adotar um estilo de vida mais consciente é fundamental para tornar o mundo mais sustentável, como destaca o diretor executivo do Sicredi Norte, Cleomar Abreu. "É sobre fazer escolhas que possam respeitar tanto o meio ambiente quanto a sociedade. Trocar um pouquinho aquele hábito de comprar apenas pelo preço, mas olhar mais para a qualidade. É estar atento sobre onde a gente tá comprando, se é uma empresa que prega pela sustentabilidade e que tem hábitos corretos também. Tudo isso faz parte dessa consciência", afirma.

Ao longo dos últimos anos, a crescente conscientização ambiental vem transformando o comportamento dos consumidores, que têm buscado não apenas produtos e serviços de qualidade, mas também marcas que adotam práticas mais sustentáveis em sua cadeia produtiva.

"A tomada de consciência vem aumentando. Essa preocupação é justamente sobre questões como 'que empresa eu estou comprando?’, se vai afetar o meio ambiente, se esse produto é orgânico ou não. São várias questões que não faziam parte do cotidiano do brasileiro, mas que passaram a fazer parte. Ainda tem muito o que avançar, mas a gente está mudando o comportamento", ressalta Cleomar Abreu.

O cooperativismo vem contribuindo para promover o consumo consciente em todo o país por meio de programas que têm como base a sustentabilidade e responsabilidade social.

"A gente pode dizer que isso está no DNA do cooperativismo. Ele tem isso como valor, tanto na consciência das suas práticas como, também, no pilar social, onde a gente trabalha alguns programas. Um deles é o 'União faz a vida", que é um programa de cooperativismo para crianças", destaca Cleomar Abreu.

Além disso, o especialista reforça a importância da educação financeira para o consumo consciente. "A gente entende que a educação financeira é um pilar muito importante e uma base para falar de consumo consciente. A pessoa que não toma uma dívida desnecessária, que faz um planejamento do uso de seus recursos, vai pensar antes de gastar e vai poder ter recurso para priorizar o que é mais necessário", explica.

Para entender mais sobre o tema, acesse o episódio do podcast 'Entre Nós', que está disponível em OLiberal.com/play e é uma parceria com Max Domini. Não perca a oportunidade de ouvir e aprender mais.