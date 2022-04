Conheça projetos que ajudam a diminuir o consumo de energia

A energia elétrica traz muitas facilidades e conforto para o cotidiano de uma casa. É difícil imaginar o dia a dia sem esse recurso tão essencial, que por isso precisa ser administrado com responsabilidade para promover ainda mais qualidade de vida. Essa é a ideia por trás do conceito de eficiência energética, que busca estimular o uso racional e com menos desperdício.

Willian Melo, engenheiro responsável pela área de eficiência energética da Equatorial Energia, explica que a concessionária conta com uma plataforma de benefícios com diversos projetos que tem o objetivo de incentivar a utilização racional da energia elétrica. “No programa de Eficiência Energética o maior propósito é levar o consumo consciente aos clientes e diminuir o consumo de energia elétrica. Até porque não é interessante você ter uma conta que você não possa pagar, então trabalhamos em diversas frentes, principalmente com a população de baixa renda, levando a parte educacional ou ações como a troca de equipamentos”.

No projeto E+ Geladeira Nova, clientes de baixa renda são beneficiados com equipamentos novos com menor consumo de energia (Divulgação / Equatorial Energia)

Uma das iniciativas é o E+ Geladeira Nova em que a Equatorial custeia a substituição de geladeiras e lâmpadas de clientes de baixa renda selecionados por meio de cadastro ou sorteio. “A gente recolhe a geladeira antiga, que já não tem a mesma eficiência, e doamos uma nova, com selo Procel do tipo A, que proporciona uma economia de até 40% na conta”, diz o engenheiro. No último ano, a concessionária realizou a troca de 3.100 equipamentos em cerca de 20 municípios paraenses. Em 2022, a meta é alcançar 3.500 consumidores.

No mesmo sentido, o E+ Economia promove a orientação sobre o uso sustentável da energia elétrica, além de possibilitar a troca de instalações elétricas e de geladeiras e lâmpadas ineficientes, cujo uso impacta no orçamento doméstico. Willian Melo aponta que um dos principais benefícios do E+ Economia é o aumento da segurança nas residências de famílias de baixa renda, onde é comum encontrar instalações irregulares com desperdício e grandes riscos de acidentes.

Já no E+ Energia do Bem, a proposta tem como foco instituições filantrópicas de referência em diversas áreas com melhorias civis e elétricas. O resultado se reflete na diminuição de custos e na melhoria do atendimento e dos serviços prestados à sociedade. No total, 13 entidades foram selecionadas pelo programa em todo o estado do Pará.

“A gente trabalha com melhorias em vários pontos, seja em questão educacional do consumo consciente, seja com doações de equipamentos como freezer e ar-condicionado, mas também beneficiando elas na geração de energia, com obras de instalação de painéis de energia solar. Até porque não adianta apenas inserir mais carga, se eles não vão ter como pagar. Quando a gente insere o sistema de geração de energia, eles têm condições de se autossustentarem e manter seu funcionamento”, ressalta Willian Melo.

Outro projeto com impactos diretos na eficiência energética é o E+ Reciclagem, que reverte doações de materiais recicláveis em benefícios na conta de energia elétrica. Para participar basta o cliente separar seus resíduos como papel, plástico, vidro ou metal e fazer a entrega nos postos de coleta disponíveis nos municípios da Região Metropolitana de Belém, Castanhal, Santarém e Altamira. O material é pesado e o valor calculado vira desconto na próxima fatura.

“É um projeto que trabalha a sustentabilidade, pois o cliente ajuda o meio ambiente, já que aquele material deixa de ser descartado e todo o material coletado vai para uma cooperativa habilitada para fazer o tratamento adequado”, afirma o engenheiro destacando os bons resultados do projeto ao longo de sete anos de execução. Desde 2015, já foram mais de R$ 500 mil de bônus oferecidos aos clientes por meio da reciclagem.

Cerca de 5100 clientes tem a oportunidade de adquirir geladeiras, TV's, ventiladores e aparelhos de ar-condicionado com 50% de desconto por meio do projeto E+ Bônus para você (Divulgação / Equatorial Energia)

Consumidores residenciais também podem se beneficiar do projeto E+ Bônus para você, que permite a aquisição de equipamentos novos de televisão, ar-condicionado, ventilador e geladeira com desconto de 50% sobre o valor. O projeto está sendo executado na Região Metropolitana de Belém e deve durar até a empresa alcançar a meta de 5.100 clientes atendidos.

Willian Melo esclarece que a troca é necessária para que os produtos antigos saiam de circulação e recebam o tratamento de descarte ambiental correto. “Nós selecionamos aqueles equipamentos que são bastante utilizados e, por isso, podem ser considerados ‘vilões’ da conta de energia. A ideia do projeto é trocar porque assim o cliente deixa de usar um equipamento velho que está consumindo muito e leva um produto com selo Procel e tipo A em eficiência, que vai trazer uma maior economia”, destaca.

Para conhecer mais sobre o trabalho da Equatorial Energia voltado ao estímulo à eficiência energética entre a comunidade, clique aqui.