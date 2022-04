Conheça os diferenciais oferecidos por construtoras que agregam valor ao empreendimento

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados no início de março, mostram que em 2021 o Produto Interno Bruto (PIB) da construção civil cresceu 9,7% em relação ao ano de 2020. Isso representa o maior crescimento anual do setor desde 2010. Já o PIB do Brasil, cresceu 4,6%, demonstrando a importância da construção civil no impulsionamento da economia do País.

De acordo com o diretor comercial da construtora Leal Moreira, Patrick de Figueiredo Biá Viana, em 2021, as vendas de novos empreendimentos cresceram 12,83%, e os financiamentos imobiliários, com recursos da caderneta de poupança, totalizaram R$ 205,4 bilhões, o que corresponde a 866 mil imóveis financiados, uma alta de 65,7% em relação ao ano anterior.

Diretor Comercial Patrick Viana destaca aspectos como localização, inovações e área de lazer(Divulgação / Leal Moreira)

“Podemos afirmar que a indústria da construção civil cresce em ritmo acelerado, acima da expectativa do crescimento do País, demonstrando a solidez, consolidação e valorização do mercado, que, apesar das tempestividades, se mantém crescente sem apresentar grandes mudanças”, explica o diretor.

Patrick Viana ressalta que alguns fatores agregam valor aos empreendimentos, são eles: boa localização, fachada, área de lazer, planta, inovações e comodidade.

“É importante investir em imóveis com esses diferenciais, pois além das excelentes características para moradia, o imóvel também possui valorização acima do mercado, alta rentabilidade e liquidez, tanto na venda como no aluguel”, afirma.

Empreendimentos inovadores

Para o gerente de corretores parceiros da Leal Moreira, Flávio Anaisse, excelente qualidade nos acabamentos dos empreendimentos e plantas bem elaboradas estão entre os fatores que conquistam os clientes e podem ser encontrados nas obras da construtora.

Plantas bem elaboradas e qualidade do acabamento são diferenciais, de acordo com o gerente de corretores Flávio Anaisse (Divulgação / Leal Moreira)

“Quem adquiriu um Leal Moreira nos últimos 36 anos, em Belém, sabe que tem um imóvel de excelente qualidade e com uma grande valorização”, elogia.

Confira, a seguir, os últimos lançamentos da Leal Moreira:

- Torre Evidence: lançado em 2020 e alcançou um sucesso de vendas, pois poucos meses após o lançamento, 80% das unidades foram vendidas. Opções do apartamento: Studio, 1, 2 e 3 quartos, uma excelente alternativa, tanto para moradia quanto para investimento;

Torre Evidence tem uma estrutura altamente moderna (Reprodução/Leal Moreira)

- Torre Ferrara: empreendimento lançado em 2021, com um apartamento de 260 m² por andar. Tem elevador delivery para os moradores receberem os seus pedidos, além da localização no bairro do Umarizal. O empreendimento teve uma grande aceitação do mercado.

Ambientes da Torre Ferrara representam elegância e conforto (Reprodução/Leal Moreira)

Para este primeiro semestre, a novidade é o lançamento do Torre Noir, que promete ser um empreendimento diferente de tudo que você já viu.