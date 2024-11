Conheça o Torre Vértice, pré-lançamento da Leal Moreira

Na última semana, corretores premium e parceiros da Leal Moreira tiveram a oportunidade de conhecer em primeira mão o Torre Vértice. Com meeting de pré-lançamento na Usina 265, o evento contou com apresentação da jornalista Tainá Aires e a presença do palestrante Romeo Busarello, renomado especialista do mercado imobiliário com mais de quatro décadas de experiência e co-autor de diversos livros nas áreas de inovação e transformação digital.

Palestrante Romeo Busarello inspirou o público com sua experiência no mercado imobiliário (Foto: Leonardo Lima)

Também estiveram no meeting o Diretor Executivo da Leal Moreira, Igor Moreira, assim como os arquitetos responsáveis pelo projeto arquitetônico Daniel Teixeira e Thais Brito, do DT Arquitetos, apresentando os detalhes do empreendimento.

Igor Moreira, Diretor Executivo, apresentou também o novo empreendimento (Foto: Leonardo Lima)

Localizado na Av. Conselheiro Furtado com esquina da Tv. dos Tupinambás, no prestigiado bairro de Batista Campos, o Torre Vértice traz unidades que variam de studios de 29m² a apartamentos de 136m².

Apartamento de 72m². Sugestão de decoração por Thaís Rofino (Imagen: Leal Moreira)

Inspirado nos melhores resorts do mundo e com área de lazer completa, o empreendimento foi pensado para oferecer máxima comodidade com quatro pavimentos de lazer e conveniências como serviços de conveniência, lavanderia, Studio Pet e Pet Garden.Piscinas adulto, infantil, lounge molhado e Deck Solarium também estão entre os recursos.

Área de deck do Torre Vértice, com a amplitude dos melhores resorts (Imagem: Leal Moreira)

O lazer se estende a um pavimento “verde” entre os andares, o Vértice Garden, que traz Espaço Gourmet/Café, Espaço Coworking com sala de reunião, além do Lounge Garden. Já a cidade poderá ser vista por meio de um exclusivo rooftop, que inclui Lounge e Gourmet Sky View, além do espaço WineBeer/Lounge.

Apartamento de 72m². Sugestão de decoração por Thaís Rofino. (Imagem: Divulgação Leal Moreira)

O arquiteto Daniel Teixeira explica que as texturas naturais incorporadas ao projeto transmitem uma sensação de aconchego ao aproximar os moradores da natureza. Essa atmosfera pode ser percebida em detalhes como madeira e pedra, que, junto às piscinas, proporcionam uma experiência de convivência única.

Já José Jr., arquiteto responsável pelo projeto de decoração das áreas condominiais,destaca que na escolha das texturas e das cores, o projeto antecipa tendências das próximas décadas. Elementos como madeira e fibras fluem com tons de terracota e madeira, criando uma harmonia visual e integrando os ambientes de forma singular.

Para Igor Moreira, Diretor Executivo, o novo empreendimento atende às expectativas do público Leal Moreira. “O Torre Vértice é um empreendimento fantástico, localizado em uma esquina super desejada no bairro de Batista Campos. Ele foi pensado nos mínimos detalhes e feito para agradar o mais exigente dos clientes, por isso, oferecemos uma estrutura completa e que sem dúvidas, vai surpreender a todos”, ressaltou.

O projeto arquitetônico do Torre Vértice foi desenvolvido pela DT Arquitetura, com áreas comuns assinadas pelo escritório Perlla Et. Jr. e paisagismo a cargo da Namata Paisagismo.