Conheça o espaço cultural Sesc Casa da Música

Belém conta com a única unidade do Serviço Social do Comércio (Sesc) no Brasil dedicada à educação musical. A Casa da Música Eduardo Falesi oferece cursos de formação nas diversas áreas dessa arte, tendo como principal público-alvo os comerciários e seus dependentes, mas também atende a população em geral.

Na Casa da Música, a comunidade tem acesso à musicalização por meio de metodologias de fácil assimilação que contribuem para o desenvolvimento de habilidades artísticas, em poucos meses. Atualmente, são 310 alunos inscritos nos 17 cursos disponíveis: percussão, bateria, violão, cavaquinho, canto, flauta transversal, guitarra, contrabaixo, teclado, musicalização infantil, saxofone, trompete, violoncelo, violino, viola de arco, clarinete e regência de banda e orquestra.

Um dos diferenciais da unidade é ter um quadro de professores com conhecimento em diversos instrumentos, o que evidencia a qualidade técnica da equipe e torna possível a oferta de mais turmas para suprir a demanda da população. Além disso, Admir Silva, gerente da Casa da Música, explica que o projeto dá condições para que os alunos aprendam com os melhores recursos.

Gerente da Casa da Música destaca as vantagens dos cursos musicais (André Oliveira/ O Liberal)

“O estudante é apresentado à música com todas as qualidades sem uma metodologia conservadora. O Sesc também disponibiliza instrumentos próprios de qualidade para o ensino. O estudante que quiser também pode agendar mais uma hora de estudo prático além do horário da aula, assim ele vai poder se aperfeiçoar na área”, destaca Admir Silva.

O horário de atendimento ampliado, de 8h às 21h, possibilita que funcionários do comércio frequentem as aulas após o expediente de trabalho. Outra vantagem são os valores acessíveis e diferenciados em relação à realidade do mercado.

Casa da Música oferece cursos para crianças, adolescentes e adultos (André Oliveira/ O Liberal)

Admir Silva ressalta que há oportunidades de ingressar na instituição por meio de um programa de gratuidade voltado às pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. “Nós temos um programa, do qual a Orquestra Jovem Sesc Pará faz parte, em que os alunos têm benefícios de transporte e alimentação ao longo do curso. É um programa contemplado pelo Departamento Nacional do Sesc, que atende 65 jovens, de 15 a 25 anos. O requisito para participar é ser selecionado no processo de audição, ou seja, tem que ter iniciação musical para ser selecionado”, diz.

Desde 2014, a Casa da Música conta com um espaço reformado no bairro do Reduto, que possui auditório, cabine de som, estúdio de gravação, salas de aulas específicas para as diferentes especialidades musicais, centro de difusão musical, biblioteca, cabines de estudo individual e área de convivência.

Um aspecto que chama atenção é o mural recentemente inaugurado em celebração à música. A obra é de Raimundo Calandrino que aplicou técnicas de muralismo para evidenciar cada um dos cursos oferecidos no espaço e a importância da arte musical em suas diversas formas de expressão.

“O mural retrata o campo da música com elementos desse segmento como instrumentos musicais e profissionais que atuam na área. Com 80 m², a obra segue ilustrando o trabalho que a Casa da Música do Sesc desenvolve em sua instituição formando profissionais musicistas em nosso estado, com reconhecimento nacional e internacional”, afirma o artista plástico.

A Casa da Música funciona na travessa Quintino Bocaiuva 589, esquina com Manoel Barata, no bairro do Reduto em Belém. Para mais informações sobre os cursos oferecidos e os valores das inscrições clique aqui.