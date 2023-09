Conheça o ‘Conexão La Vie’, diferencial do novo empreendimento de luxo da Leal Moreira

O bairro de Nazaré, em Belém, ganhará em breve um empreendimento de alto padrão. A Leal Moreira apresenta o Torre La Vie, que conta com unidades de 188m², penthouses e coberturas de 378m² com quatro suítes, além de área de lazer com conforto para toda a família.

Um de seus grandes diferenciais são as Penthouses Maison La Vie, apartamentos com vista panorâmica, unidades com pé-direito de 4,50m, luz natural, piscina privativa, adega e ampla área gourmet que proporcionará aos futuros moradores a sensação de morar em uma casa.

Outro diferencial do Torre La Vie é o conceito “Conexão La Vie”, com diferenciais exclusivos que estão ligados a tudo o que realmente importa: saúde, bem-estar, sustentabilidade, pets e mais.

O “Connect Living”, por exemplo, une as pessoas para celebrar a vida e o lifestyle em ambientes exclusivos, como espaço gourmet, espaço wine/beer, terraço grill e um salão de festas para a realização dos melhores eventos.

O conceito “Connect Living” une as pessoas para celebrar a vida e o lifestyle (Divulgação/Leal Moreira)

O “Fitlife & Healthy” traz uma ampla área fitness com lutas, sauna, relax com spa e piscina adulto com raia de 25m. Quem pratica esportes também vai poder usufruir das quadras de beach tennis, quadra de tênis coberta e poliesportiva.

O conceito “Fitlife & Healthy” pensa nos amantes dos esportes e das práticas de lutas (Divulgação/Leal Moreira)

No “Kids, Pets & Play” as crianças poderão usufruir da piscina infantil, play kids e uma brinquedoteca que se compara aos instalados em shopping centers. Já os amados pets, terão um studio pet para cuidar da saúde e um pet garden para brincar e se exercitar.

O conceito “Kids, Pets & Play” traz diversões para as crianças e pets (Divulgação/Leal Moreira)

O Torre La Vie traz, desde a fachada verde até o reaproveitamento da água das chuvas, uma preocupação com o meio ambiente. Esse sistema faz parte do conceito “EKOLIV”, o qual inclui também placas solares que geram energia para as áreas condominiais, um ponto para abastecimento de veículos elétricos e uma área destinada para coleta seletiva do lixo.

O conceito “EKOLIV” apresenta uma fachada verde até o reaproveitamento da água das chuvas no empreendimento (Divulgação/Leal Moreira)

O conceito “Flexitech & Smart” amplia possibilidades e torna possível os sonhos dos moradores do Torre La Vie. As unidades ‘La Vie Deluxe’ contam com pé-direito de 3,24m e as ‘Penthouses Maison La Vie’ contam com pé-direito de 4,50m, ambas com hall exclusivo por apartamento. O empreendimento também oferece um espaço exclusivo para os serviços de guarda-entregas.

O projeto arquitetônico do La Vie é assinado pelo arquiteto Ricardo Wanderley. O paisagismo foi elaborado pelo Namata Paisagismo e o projeto de decoração das áreas condominiais é assinado pelos arquitetos Ana Perlla e José Jr.

