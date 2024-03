OCB/PA: conheça o comitê das mulheres ‘Elas pelo Coop’

Com o objetivo de impulsionar a participação feminina no cooperativismo, o Comitê Paraense de Mulheres “Elas pelo Coop” atua por meio da formação de lideranças femininas, incentivando, valorizando e apoiando um cooperativismo mais justo, diverso e inclusivo.

O Comitê Estadual “Elas pelo Coop” foi instituído em abril de 2023 durante a Feira de Negócios do Cooperativismo (FENCOOP). Esse momento reuniu grande parte das cooperadas do Comitê de todo o estado do Pará. Atualmente, a instituição é composta por uma coordenação constituída por quatro cooperadas, que direcionam, acolhem e fortalecem as 103 mulheres que fazem parte do Comitê.

Cynthya Vanessa Amorim de Aquino, técnica do Sistema OCB/SESCOOP-PA, pontua que o Comitê visa fortalecer a representatividade feminina nas cooperativas do Pará (Arquivo pessoal)

De acordo com Cynthya Vanessa Amorim de Aquino, técnica do Sistema OCB/SESCOOP-PA, a ideia de implementar o “Elas pelo Coop” surgiu por meio de diálogos entre as mulheres, com o intuito de motivar a mulher a assumir o seu papel de liderança dentro ou fora das cooperativas, fazendo com que ela tenha autonomia e lugar de destaque.

“O Comitê oferece acolhimento, escuta, fortalecimento de vínculos e o empoderamento dessas mulheres com programas direcionados para atingir as necessidades delas”, explica Cynthya Aquino.

Planejamento para 2024

No início deste ano, o Comitê se reuniu na sede administrativa da cooperativa COOPERNORTE, em Paragominas, para alinhar os próximos passos que devem ser realizados ao longo de 2024. Durante a reunião foi definido um cronograma de ações, visando não apenas consolidar as conquistas alcançadas, mas expandir para mais cooperativas. O foco principal é capacitar e incentivar novos comitês em diferentes regiões, com destaque para a Trilha de Aprendizado, onde mulheres irão orientar e compartilhar conhecimento para implementar novos comitês.

Outra pauta em questão é o encontro presencial para finalização do módulo com os diretrizes e orientações de como projetar e implementar o comitê. Além disso, a programação do Encontro Estadual de Mulheres Cooperativistas já está sendo trabalhada.

Diante desse cenário, o papel do Sistema OCB/PA é organizar, coordenar e acompanhar os planos e ações do “Elas pelo Coop”, especialmente no que diz respeito ao encontros, oficinas, palestras e cursos.

A OCB/PA foi instituída no estado do Pará em 1973 pela Lei 5.764/71, visando se tornar o referencial do cooperativismo no Estado, representando e fortalecendo o setor, promovendo a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão. Para saber mais sobre o trabalho da instituição, clique aqui.