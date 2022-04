Conheça as vantagens de investir em marketing digital

As empresas estão cada vez mais dependentes da tecnologia e, com a pandemia de covid-19, essa tendência ficou ainda mais evidente no mundo virtual. Para quem deseja ganhar uma boa visibilidade na internet, é importante investir em estratégias de marketing digital, com ferramentas poderosas que têm sido a peça-chave da maior parte das empresas.

É possível obter métricas, como por exemplo quantas visitas o site teve diariamente e quantas conversões foram geradas a partir do marketing, de que origem veio e muitos outros dados úteis.

Antes de tudo, é necessário conhecer a jornada do cliente, o que ele deseja, suas necessidades, o que mais procura, etc. Mas não é de uma hora para a outra que as pessoas decidem comprar um produto. Antes, existe um processo para a compra até chegar na decisão final.

Desta forma, todas as ações que uma pessoa toma desde a primeira pesquisa até o momento de fechar o negócio, há um caminho que precisa ser desvendado pelo time de marketing. As empresas que entendem o que o consumidor busca, preparam conteúdo mais específico para sanar as dúvidas mais comuns de seus possíveis clientes e depois focam na venda, com a abordagem certa.

Neste contexto, se a empresa for da área da saúde, uma clínica ou uma farmácia, por exemplo, é importante saber que bons preços nem sempre são diferenciais de mercado e é preciso fazer muito mais para se destacar.

Vantagens

Por isso, o marketing digital possibilita a comunicação que pode ser utilizada pelas empresas, através de um simples acesso à informação de forma rápida e precisa, apenas procurando por “dor de cabeça” em sites de busca, para encontrar mais de 3 milhões de resultados em questões de segundos e, assim, tornar-se visível para um público muito maior.

Com esse fluxo de resultados, é importante que o paciente encontre informações relevantes e descubra também onde encontrar orientação e tratamento adequado.

Ou seja, é a forma como a empresa se apresenta, divulgando seus produtos, promoções, entre outros serviços, não só através da internet, como também por meio de telefonia celular ou outros meios digitais disponíveis, onde são possíveis a captação de clientes e novos mercados, podendo aumentar ainda mais a rede de atendimento e alavancar vendas com ações criativas, satisfazendo e fidelizando clientes.

Existem no mercado digital, inúmeros sistemas que ajudam a mensurar as características das pessoas que procuram por um produto, assim como as razões pelas quais as fazem preferir uma determinada empresa. Sites institucionais são primordiais para atrair a confiança do seu público-alvo e disponibilizar outras ferramentas de interação com a população, como as redes sociais.

De acordo com a Pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas do Brasil, 94% das empresas escolheram o marketing digital como estratégia de crescimento. Apenas 5,5% das empresas participantes afirmaram que divulgam as marcas por meio de publicidade tradicional. Além disso, 95% delas reconhecem que precisam melhorar a atuação na área.

Os dados demonstram ainda, que 93% dos processos de compra começam através de uma pesquisa online e as vendas em lojas virtuais cresceram 70%, em 2020, ano da pandemia.

A seguir, confira algumas dicas de ações de marketing que podem ser implantadas em todo tipo de negócio:

1. Amostras: uma prática já muito comum, a amostra é uma forma de proporcionar ao cliente uma breve experiência do produto ou serviço;

2. Sorteios: são ações que trabalham diretamente com o emocional do cliente. Assim como as ações de amostra, os sorteios também são uma forma de divulgar o que a empresa tem a oferecer para o consumidor;

3. Influenciadores digitais: empresas que investem boa parte do seu orçamento em influenciadores digitais, podem trazer resultados rápidos, já que eles conseguem despertar o imediatismo no consumidor que está do outro lado da tela. O crescimento dos influencers se dá pelo crescente processo de “humanização” das marcas, facilitando a conexão entre produto e consumidor;

4. Inbound marketing e conteúdo: muitas empresas já aderiram a produção de conteúdo para atração de consumidores de forma orgânica. Quando o cliente chega até sua empresa e tem conteúdos para devorar, ele acaba conhecendo o que fazem, como ela funciona, se existem chances de solucionar seus problemas e, por fim, se sentem mais seguras em “comprar”;

5. Redes sociais: as redes sociais se tornaram excelentes canais para realizar ações de marketing. Criar canais onde o cliente pode se comunicar e expressar sua opinião é uma forma eficaz de manter e nutrir o relacionamento. Através delas é possível criar ações de engajamentos como sorteios e amostras.