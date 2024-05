Congresso Internacional: Fundadores da Ampla Amazônia debatem governança socioambiental, em Belém

Os dois fundadores da Frente Ampla Amazônia, Giussepp Mendes e Eduardo Brasil, falarão sobre governança socioambiental no II Congresso Internacional Sustentabilidade, Ambiente e Direitos Fundamentais (II CONISAF). Com o tema “Belém do Pará: sede da COP30”, a programação ocorrerá de 8 a 10 de maio, na Universidade da Amazônia (Unama), em Belém.

As atividades podem ser acompanhadas de forma híbrida - presencial e online. Formada por lideranças amazônicas em diversas áreas profissionais, a Ampla Amazônia é um laboratório de ideias e gerador de debates. Informações sobre data para inscrição e valores serão divulgadas em breve. Giussepp e Eduardo participam da palestra plenária Governança Ambiental na quinta-feira (9), de 17h às 18h.

“Estamos em um momento de oportunidade de crescimento, mas também temos o desafio de trabalhar por mudanças em todos os segmentos econômicos do nosso Estado”, afirmou Giussepp Mendes. “Ter lideranças comprometidas à frente desse processo é fundamental, precisamos aliar sustentabilidade e crescimento. O potencial da Amazônia é gigantesco” - Eduardo Brasil.

O Congresso pretende consolidar-se como um importante foro de debates jurídicos que analisam os desafios ambientais a partir de sua localização privilegiada. No ano de 2025, a cidade de Belém será palco da COP 30, evento internacional organizado pelas Nações Unidas que discute as principais políticas internacionais sobre a conservação do Meio Ambiente.

(Imagens: Marco Nascimento)

A intenção é atrair a comunidade acadêmica brasileira e internacional para que apresentem comunicações ou outros trabalhos científicos no âmbito do congresso. A programação presencial será realizada na Unama Alcindo Cacela, nº 395, no bairro do Umarizal. Mais informações no site https://iberojur.com/conisaf-belem-2



Currículo palestrantes

Giussepp Mendes é presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS); foi Auditor-Geral do Estado do Pará e é advogado licenciado.

Eduardo Brasil é advogado; mestre em Direito Tributário pela PUC-SP e pós-graduando em direito societário pela FGV/SP.