Conforto acústico em casa: Morar Bem traz dicas para reduzir os ruídos internos e externos

A busca pelo conforto em casa vai muito além do design e da estética. Um fator que deve ser levado em consideração é o conforto acústico. Afinal, ele desempenha um papel crucial na qualidade de vida dos moradores, influenciando diretamente em seu bem-estar e saúde mental.

Como amenizar barulhos indesejados e evitar que os ruídos internos se espalhem e causem danos à saúde dos moradores foi tema do episódio da websérie Morar Bem, apresentado pela arquiteta Paula Machado, que contou com a participação do arquiteto e urbanista, mestre em patrimônio e especialista em recuperação de edifícios e regeneração urbana, Luiz Rabelo.

Diversos ruídos externos e interno como o trânsito, casas noturnas, obras, passos no andar de cima e outros vilões do sossego podem interferir no conforto acústico em uma residência e se tornar verdadeiras fontes de perturbação constante para os moradores. Nesse contexto, a arquitetura exerce um papel fundamental na redução desses ruídos indesejados, garantindo a tranquilidade que uma residência necessita.

"O som é muito presente em nossa cidade. Sempre tem um vizinho que coloca um som alto. É cultural. Além disso, tem a questão dos ruídos urbanos, que é um grande desafio para a arquitetura. Existem vários artifícios para reduzir essa emissão de som dentro da nossa casa. Existem materiais isolantes e absorventes do som", destaca o arquiteto Luiz Rabelo.

Algumas estratégias arquitetônicas podem ser aplicadas para minimizar a entrada de ruídos externos, ressalta o arquiteto. “Uma das estratégias seriam as janelas com vidro duplo, antirruído, além de portas. Se a gente estiver em uma casa, onde consiga ter um jardim, a gente consegue fazer uma barreira acústica natural com vegetal. Outra opção são as barreiras artificiais, que podem ser feitas de materiais de alvenaria, por exemplo”, explica o especialista.

Entre os principais benefícios de investir em estratégias que garantam conforto térmico para os moradores de uma casa estão o bem-estar de quem convive no espaço, além da saúde mental dos integrantes do local.

“O espaço, hoje, tem que acolher a gente de uma forma que a gente se sinta bem, em todos os sentidos. A acústica é muito importante nisso. Imagina se eu estou trabalhando, eu preciso me concentrar. Se eu estou dormindo, recuperando a minha energia naquele momento. Os benefícios são, muitas vezes, intangíveis, não têm valor. É um investimento que vai trazer muito mais bem-estar para as pessoas dentro daquele espaço”, finaliza o convidado.

Para entender melhor sobre os benefícios de reduzir ruídos externos e internos em uma residência, acesse o episódio completo do videocast Morar Bem, um projeto de O Liberal, com o patrocínio da Quadra Engenharia.