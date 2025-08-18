Confira o roteiro perfeito para um fim de semana em Salinas

O município de Salinópolis é repleto de belezas naturais, sendo um dos destinos mais procurados do Pará. Salinas, como é popularmente conhecida, está a 220 km de Belém. É possível chegar de carro, ônibus, van ou até mesmo de avião.

A websérie “+ Que um destino turístico: Salinas” mostra como aproveitar um fim de semana completo na cidade. Desde como chegar, passando pelas praias, atrações naturais, gastronomia e experiências exclusivas.

Passeios

A praia do Atalaia é o point para quem curte movimento, com acesso direto de carro à areia. Para um clima mais tranquilo, o Farol Velho é a escolha ideal.

Quem busca uma vista deslumbrante, pode subir as dunas até o Lago da Coca-Cola, e explorar a Ponta da Sofia ou a Praia do Espadarte por travessia. Também é impossível deixar de contemplar a Amazônia Atlântica, uma região única com biodiversidade nativa e paisagens de tirar o fôlego, perfeita para quem busca conexão com a natureza.

Já durante a tarde, os passeios de buggy e quadriciclo oferecem um novo olhar sobre as dunas e praias de Salinas. Para quem prefere um passeio mais calmo, a feira de artesanato e a Casa da Cultura são ótimas pedidas, além da tradicional Fonte do Caranã, muito frequentada por moradores e atletas.

À noite, vale aproveitar a tranquilidade que os resorts da região oferecem, com jantares especiais, música ao vivo e ambientes feitos para relaxar.

E se a ideia for sair, a Orla do Maçarico é uma ótima escolha, cheia de opções gastronômicas, lojinhas e um clima agradável para toda a família aproveitar o fim do dia.

O próximo episódio da websérie "+ Que um destino turístico: Salinas", vai mostrar as melhores praias da região. Para saber mais sobre hospedagem em Salinópolis, clique aqui. O "+ Que um destino turístico: Salinas" é um projeto de O Liberal, com o patrocínio da GAV Resorts.