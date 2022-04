Confira dicas para comprar o seu apartamento

Comprar um imóvel é o sonho da maioria dos brasileiros, mas que para ser concretizado exige um planejamento muito cuidadoso pois envolve dinheiro, expectativas e planos a longo prazo.

Seja para os mais jovens ou para quem sempre viveu de aluguel, investir no mercado imobiliário é uma boa ideia. A maioria dos imóveis só se valoriza ainda mais com o tempo e o indivíduo passa a contar com um patrimônio, o que dá mais segurança para o futuro.

Antes de tomar a decisão, além das finanças, existem diversas questões a serem analisadas. Uma delas se refere à definição do espaço necessário para abrigar o proprietário e a família que ele pode querer constituir. Deve-se avaliar, portanto, se o desejo é por um imóvel novo ou usado, quantos quartos serão preciso, qual o bairro desejado, como é a mobilidade urbana ao redor e se o lugar fica em uma rua movimentada ou silenciosa.

Com a crescente tendência pelo trabalho remoto, outro ponto fundamental a considerar é a estrutura e as facilidades encontradas na região e no próprio condomínio. Isso porque as pessoas estão cada vez mais buscando a praticidade e a comodidade de ter serviços e lazer perto de onde moram.

Por isso, avalie como são as instalações do condomínio e o que ele tem a oferecer em termos de qualidade de vida, como academia, piscina, playground, espaço gourmet em área comum, quadras esportivas, churrasqueira, salão de festas, lavanderia, entre outros espaços.

Por último, mas não menos importante é a questão da segurança, tanto em relação às instalações e à equipe de vigilância do local, quanto em relação à idoneidade da construtora ou imobiliária. Informe-se sobre a reputação da empresa antes de fechar negócio e observe se ela certificada e é bem-conceituada no mercado.

Em Belém, pessoas que querem comprar seu imóvel e também aqueles casais que estão pensando em investir em um lugar para viver têm no Edifício Felicità uma ótima opção. Em uma localização privilegiada, no coração do bairro Batista Campos e próximo a supermercados, colégios, faculdades, academias e as mais bonitas áreas verdes da cidade, o condomínio conta com 6 opções diferentes de plantas, de 47m² a 182m², para todos os tamanhos de famílias.

As muitas opções de apartamentos do Felicitá atendem famílias de todos os tamanhos (Divulgação/Plancon)

O local foi pensado para proporcionar um ambiente acolhedor e propício aos momentos de lazer e qualidade de vida, com piscina adulto, com deck molhado e duas raias com borda, e infantil; dois espaços gourmet com duas churrasqueiras separadas; dois salões de festas; pista de cooper; salão de jogos e área infantil. Para reunir os amigos e a família, no nível da cobertura há um terraço gourmet panorâmico com churrasqueira com capacidade para até 30 pessoas; espaço gourmet panorâmico e refrigerado para até 20 pessoas; academia de ginástica para atividades ao ar livre e spa feminino panorâmico com área refrigerada e solarium.

A qualidade de vida é um ponto forte do residencial, que conta com espaços como a academia e a pista de cooper (Divulgação/Plancon)

O Edifício Felicità é um empreendimento da construtora Plancon que atua há mais de 50 anos no mercado paraense e assina mais de 20 edifícios em Belém. A empresa foi a primeira em todo o estado a receber a Certificação Internacional de Qualidade – ISO 9001, em outubro de 2001.

Para conhecer este e outros empreendimentos e investir na casa própria, clique aqui.