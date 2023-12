Confira as dicas de presente de Natal da Estação Cosméticos

Está chegando a época de Natal e muita gente já está em busca de presentes para surpreender a família e amigos. Para quem busca opções de produtos de beleza e cuidados pessoais, a Estação Cosméticos é uma ótima opção. Considerado um dos espaços mais completos de Belém, a loja oferece uma enorme variedade de marcas e produtos.

Entre as sugestões de presentes, um dos destaques é o kit de pincéis de maquiagem, com preços a partir de R$ 27,99, e o modelador de cachos, que pode ser encontrado a partir de R$ 205,99. Para quem gosta de cuidar dos cabelos, a prancha com alta temperatura de 480°F é uma excelente opção, assim como as escovas secadoras, que trazem praticidade ao secar e modelar.

Além dos presentes mencionados acima, também é possível encontrar na loja opções de perfumes, hidratantes corporais, esfoliantes, sabonetes e outros produtos de beleza. Para quem prefere presentes mais personalizados, a loja oferece a opção de montar um kit com produtos escolhidos pelo próprio cliente. Independentemente da escolha, todos os produtos são de alta qualidade e garantem a satisfação de quem os recebe. Não perca tempo e escolha agora mesmo o presente perfeito para aquela pessoa especial.

Não podemos deixar de mencionar o secador de cabelo, um presente clássico para quem gosta de manter os cabelos sempre bonitos e bem cuidados. Para quem não sabe exatamente o que escolher, a loja oferece buquês de maquiagem com produtos à escolha, a partir de R$ 30,00. E se você quiser caprichar ainda mais na apresentação do presente, pode optar pelo kit de produtos com embalagem de presente artesanal.

Loja oferece buquês de maquiagem com produtos à escolha (Foto: Divulgação)

7 Sugestões de presente de Natal da Estação Cosméticos

1. Kit de pincéis de maquiagem a partir de 27,99

2. Modelador de cachos a partir de 205,99

3. Prancha com alta temperatura de 480°f

4. Escovas secadoras, presente ideal praticidade ao secar e modelar

5. Secador de cabelo

6. Buquês de maquiagem com produtos à escolha , a partir de 30,00

7. Kit de produtos com Embalagem de presente artesanal

Kit de produtos com embalagem de presente artesanal é tendência. (Foto: Divulgação)

Com tantas opções disponíveis, é possível encontrar o presente perfeito para cada pessoa. Não deixe de visitar a Estação Cosméticos em Belém, Icoaraci, Ananindeua, Castanhal e On-line.