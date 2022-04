Confira 3 dicas para ajudar com a gestão de resíduos em sua cidade

A gestão de resíduos sólidos deve ser um compromisso de toda a sociedade. O poder público e as empresas têm suas responsabilidades, mas a população também pode contribuir para a promoção de um ambiente mais saudável e seguro. A educação ambiental mostra que alguns comportamentos simples e fáceis de serem incorporados no cotidiano ajudam na melhor gestão de resíduos em uma cidade. Confira algumas dicas:

1. Cuidado com o lixo doméstico – A atenção com o descarte de resíduos precisa ser permanente. Os órgãos municipais são responsáveis pela coleta e transporte do lixo produzido nas residências, em estabelecimentos públicos ou em pequenos comércios. Nesse caso, cabe ao poder público organizar e disponibilizar o serviço para o atendimento das demandas da cidade.

A coleta seletiva é uma das práticas que ajudam no gerenciamento de resíduos sólidos e na diminuição de impactos ambientais (Divulgação / Recicle)

Um aspecto importante do procedimento é a regularidade, com dias e horários bem definidos para que a coleta ocorra em determinada região. Com essas orientações, a população pode se organizar para dispor os resíduos domiciliares conforme a programação prevista para aquele bairro ou rua. Dessa forma, se evita que o lixo permaneça longos períodos nas vias públicas, que acabam atraindo insetos e outros animais, além de gerar odores e poluir a cidade.

2. Evitar o despejo irregular de entulhos – Um tipo de rejeito que causa muitos problemas ambientais são os entulhos, que incluem desde resíduos de construção civil até eletrodomésticos e móveis velhos, além de outros materiais. Muitas vezes os entulhos são descartados em vias públicas, trazendo riscos diversos, já que entopem bueiros e favorecem alagamentos e enchentes.

O descarte desses resíduos merece atenção especial. No caso de eletrodomésticos, a população deve encaminhar aos serviços de logística reversa oferecidos pelos comércios ou fábricas de origem do material. Outros resíduos geralmente são recolhidos pelos próprios serviços de saneamento. Por isso, se informe sobre a programação de coleta definida para sua localidade e veja como ajudar a combater a poluição urbana.

O descarte irregular de entulhos traz prejuízos ambientais e riscos para a população (Elivaldo Pamplona / O Liberal)

3. Colaborar com a coleta seletiva – A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem como um de seus objetivos a “não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”. Isso se dá por meio de instrumentos como a coleta seletiva, que visa recolher resíduos sólidos separados de acordo com a constituição ou composição para serem encaminhados às cooperativas.

É preciso que as prefeituras implantem e estimulem sistemas de coleta seletiva. Para participar, a população deve ser informada sobre esses programas e adotar alguns hábitos. Por exemplo, é necessário cuidado para não misturar o lixo orgânico, que contém restos de alimentos e outros resíduos, com o material destinado à reciclagem.

O lixo também deve ser separado de acordo com o tipo de material (papel, plástico, vidro e metal) e acondicionado em embalagens diferentes para cada um. Além disso, é preciso higienizar os materiais para que não haja proliferação de insetos, emissão de maus odores e nem tragam riscos aos operários que vão trabalhar com a sua manipulação.

A coleta seletiva contribui com a diminuição do despejo de resíduos nos aterros sanitários e com a geração de emprego e renda. Para saber mais sobre os benefícios dessas e outras soluções para a gestão de resíduos, clique aqui.