Conferência debate as contribuições de Cametá para o Plano Nacional de Educação (2024-2034)

Contribuir para a construção da política de estado e do Plano Nacional de Educação (2024-2034), visando a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. Com esse objetivo, a Prefeitura de Cametá promoveu por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e comissão organizadora, na última quinta-feira (09), a Conferência Municipal Extraordinária de Educação.

VEJA MAIS

O evento tem como público alvo a sociedade civil organizada, professores, sindicatos, representantes de movimentos sociais, gestores escolares, cujo objetivos específicos são: subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o período 2024-2034; contribuir com a identificação dos problemas e necessidades educacionais da região, suas peculiaridades; contribuir com a elaboração de diretrizes e estratégias para o Plano Nacional de Educação 2024-2034, envolvendo a participação efetiva dos segmentos educacionais e setores da sociedade civil; orientar a formulação e implementação dos planos de educação estadual e municipais, articulados ao Plano Nacional de Educação 2024-2034; eleger dez delegados(as) para representar o município na etapa estadual da Conferência Nacional Educação 2024 (Conae), de acordo com os critérios estabelecidos pelo Fórum Estadual de Educação (FEE/PA).

Conferência visa orientar a formulação e implementação dos planos de educação estadual (Divulgação/Prefeitura de Cametá)

"É um evento de suma importância porque sinaliza os passos que queremos dar para construir uma educação de qualidade nos próximos dez anos", destacou o coordenador pedagógico, Alexandre Pantoja.

Ênio de Carvalho é secretário de educação e vice-prefeito de Cametá. Ele destaca a alta capacitação dos profissionais de educação do município (Divulgação/Prefeitura de Cametá)

"Estamos aqui para promover junto com toda a equipe uma educação de qualidade. E espero que possamos contribuir com o Plano Nacional de Educação, porque temos profissionais capacitados para isso", ressaltou o secretário de educação e vice-prefeito, Ênio de Carvalho.