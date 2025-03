CONFEA/CREA-PA lançam 4ª força-tarefa com foco em inspeção predial e saneamento

O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA/PA) assinaram, nesta quinta-feira (20), durante reunião do Colégio de Presidentes, o Protocolo de Intenções para a realização da 4ª Força-Tarefa Nacional de Fiscalização, que ocorrerá em Belém, nos dias 12 a 16 de maio de 2025.

A presidente do CREA-PA, Adriana Falconeri, falou sobre a ação para o fortalecimento da fiscalização das atividades profissionais nos 27 estados brasileiros, destacando a importância da padronização dos processos de fiscalização.

“Precisamos implementar um checklist padronizado, para assegurar que as fiscalizações em todos os estados sigam um mesmo padrão de eficiência”, declarou Adriana Falconeri.

Durante a reunião, o gerente de Fiscalização do CONFEA, Igor Mendonça, também detalhou o foco da 4ª Força-Tarefa, que, desta vez, concentrará suas ações na inspeção predial e no setor de saneamento.

“Vamos dar uma atenção especial às condições de segurança e infraestrutura dos prédios e ao saneamento básico, áreas essenciais para a qualidade de vida da população. A nossa missão é identificar eventuais irregularidades e garantir que a participação de responsáveis técnicos.”, afirmou Igor.

A força-tarefa de 2025 é a continuação de uma série de ações de fiscalização nacional, e representa um esforço significativo para melhorar as condições de trabalho dos profissionais e garantir a segurança da sociedade.

Em outubro de 2024, a 2ª força-tarefa nacional foi realizada nos municípios de Rondon do Pará e Dom Eliseu, com a participação de fiscais do CREA-PA, CREA-SP e CREA-BA. Nessa edição, o foco foi nas áreas agronômicas, especialmente em empreendimentos rurais e unidades armazenadoras de grãos.

A 4ª força-tarefa nacional de fiscalização, que acontecerá em Belém, é mais uma etapa importante no processo de aprimoramento da fiscalização em nível nacional.

Com a colaboração dos CREAs de todos os estados, o CONFEA busca garantir que o setor da Engenharia, Agronomia e Geociências atue com excelência, respeitando as normas e promovendo a segurança e o bem-estar da população.

Com a implementação de novas ferramentas e métodos de fiscalização, a força-tarefa de 2025 promete ser um marco no fortalecimento da atuação do CONFEA e dos CREAs no Brasil.