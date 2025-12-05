Capa Jornal Amazônia
Conexão Sindi encerra ciclo 2025 em Belém após passar por Redenção, Altamira, Marabá e Santarém

Encerramento vai ocorrer no sábado (06), na sede do Sindicombustíveis

Conteúdo sob responsabilidade do Sindicombustíveis
fonte

Conexão SindiPará esteve presente em Redenção, Altamira, Marabá e Santarém (Divulgação/Sindicombustíveis)

Após percorrer importantes polos econômicos do Pará, o Conexão SindiPará chega ao fim de mais um ciclo. Em 2025, o projeto esteve presente em Redenção, Altamira, Marabá e Santarém. Em cada uma dessas cidades, o projeto promoveu encontros com revendedores, debates sobre o setor e diálogo direto com os empresários.

Agora, em Belém, o Sindicombustíveis Pará realiza no sábado (06), o encontro que marca o encerramento dessa jornada. A programação reunirá empresários de diferentes regiões do Estado para um momento de integração, atualização e celebração dos resultados construídos ao longo do ano.

Um dos destaques da edição final é a feira de negócios, que contará com mais de 20 expositores, apresentando soluções, produtos e serviços voltados ao dia a dia dos postos de combustíveis. O espaço foi pensado para ampliar conexões, fortalecer parcerias e gerar novas oportunidades comerciais.

A programação também inclui uma palestra especial com Caio Coppolla, convidado para abordar temas relacionados ao cenário econômico e às perspectivas que influenciam o ambiente empresarial. Em seguida, os participantes serão recepcionados para um almoço com apresentação musical, promovendo um momento de confraternização e networking entre os associados.

Ao concluir oficialmente o ciclo do Conexão SindiPará, em Belém, o Sindicombustíveis Pará reforça seu compromisso com a aproximação regional, a qualificação contínua e o fortalecimento institucional, encerrando um ano marcado por diálogo, conhecimento e integração com o setor.

