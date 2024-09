Condomínio no controle: entenda a importância de investir em segurança completa para o condomínio

Além da comodidade e diversos benefícios oferecidos, a busca por segurança é um dos fatores decisivos de quem opta por morar em um condomínio. Mas para levar proteção aos condôminos é importante que esses locais invistam em um projeto de segurança voltado para as suas especificidades

O mercado de segurança eletrônica oferece várias opções de produtos direcionados a condomínios. A Máxima atua há mais de 20 anos prestando um serviço de segurança eletrônica preventiva com soluções que acompanham as características e necessidades para todas as rotinas, de clientes e nichos de mercado, como residências, estabelecimentos comerciais, empresas e na estruturação de projetos de segurança voltados para condomínios horizontais e verticais: o Condomínio no Controle Máxima.

"O Condomínio no Controle Máxima é um projeto que pode incluir todos os produtos da empresa. Alarme, cerca elétrica, câmeras, VMI (Vídeo Monitoramento por Imagens), armazenamento de Imagens, Ronda Preventiva, Controle de Acesso, etc. que aumentam ainda mais o nível de proteção de condomínios, com a exclusividade de um atendimento de um executivo", destaca Robson Firmino - Executivo de Condomínios Máxima.

O projeto de segurança é criado de acordo com as necessidades de cada condomínio e observando todas as suas vulnerabilidades em relação ao nível de proteção, levando em consideração inclusive a rotina do local, o bairro onde se situa, questões estruturais, circulação de pessoas, etc.

Para o executivo da Máxima Segurança, investir no Condomínio no Controle é "aumentar o nível de proteção do seu lar, com produtos e equipamentos de alta tecnologia, sem deixar de lado o conforto e rotina do local".

Confira os principais produtos disponibilizados no Condomínio no Controle:

Controle de acesso: uma excelente forma de regular e controlar o acesso de pessoas e veículos, através de biometria, cartões e senhas. O produto oferece proteção para vários tipos de usuários e pode ser adequado tanto a condomínios quanto empresas, escolas, casas de praia, casas de aluguel, etc.

Vídeo Monitoramento por Imagens (VMI): corresponde à associação das câmeras com o sistema de alarme, que quando acionados simultaneamente, abrem as imagens na tela do operador de monitoramento da Máxima, que toma as medidas necessárias.

Ronda Preventiva: a ronda de viaturas próprias da Máxima garante a proteção dos arredores do imóvel, inibindo possíveis delitos.

Seguro Máxima Proteção: seguro patrimonial exclusivo para o segmento de segurança eletrônica, com assistência 24 horas.

A Máxima Segurança conta com unidades em Belém, Ananindeua, Castanhal, Mosqueiro e Salinas. Para saber mais sobre o Condomínio no Controle e conhecer os produtos, clique aqui!