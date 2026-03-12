Concessionária Omoda Jaecoo Canopus é inaugurada em Belém e reforça presença da marca no Norte

A capital paraense ganhou uma nova opção no segmento automotivo premium. Foi inaugurada em Belém a concessionária Omoda Jaecoo Canopus, empreendimento que passa a representar oficialmente as marcas Omoda e Jaecoo na região. A nova loja, localizada na Travessa Benjamin Constant, no bairro do Reduto, recebeu convidados, clientes e parceiros em um evento especial, na noite desta quarta-feira, 11, que marcou a chegada da marca à cidade.

A inauguração integra a estratégia de expansão nacional da fabricante, que vem ampliando rapidamente sua rede de concessionárias no Brasil. A marca já alcançou dezenas de lojas em operação no país e planeja continuar expandindo sua presença nos próximos anos, consolidando sua atuação no competitivo segmento de SUVs.

A chegada da concessionária ao estado do Pará ocorre por meio do Grupo Canopus, que possui mais de cinco décadas de atuação no mercado automotivo brasileiro, oferecendo produtos inovadores e alinhados às tendências globais de mobilidade.

"A gente está há mais de 30 anos no Pará e, hoje, a gente traz, orgulhosamente, a Omoda Jaecoo, uma marca sinônimo de tecnologia e inovação, que é o que Belém merece. A gente sabe do potencial que Belém tem. Nossa expectativa é começar aqui e expandir essa marca para outros lugares do Pará, trazendo o que há de melhor no mercado automotivo sempre. A Canopus preza muito por um bom atendimento, gerando empregos, sendo uma empresa humana e trazendo felicidade para os nossos clientes. Esse é apenas o começo", destaca o diretor de marketing do Grupo Canopus, Rigel Cruz.

Giordani Carvalho, gerente da concessionária, ao lado do diretor de marketing do Grupo Canopus, Rigel Cruz, durante evento de inauguração da Omoda Jaecoo Canopus (O Liberal/Lucas Pinheiro)

A concessionária Omoda Jaecoo Canopus foi projetada para oferecer uma experiência completa aos clientes, com showroom moderno, atendimento especializado e estrutura voltada para vendas, pós-venda e serviços automotivos. Durante a noite de inauguração, os convidados puderam conhecer de perto alguns dos modelos da marca, além de detalhes das tecnologias embarcadas nos veículos.

Tecnologia e eficiência

Os veículos da Omoda e da Jaecoo se destacam no mercado automotivo não apenas pela tecnologia, mas também por diferenciais exclusivos, como o design marcante de seus veículos, que se diferencia dos concorrentes. Além da estética, os modelos contam com avançados sistemas de segurança ativa e passiva, com recursos autônomos capazes de monitorar o entorno do carro, emitir alertas ao motorista e aos passageiros e até acionar a frenagem automática em determinadas situações.

Inauguração da concessionária Omoda Jaecoo Canopus contou com a presença de diversos gerentes de vendas (Foto: Wolf Design)

Outro ponto forte é a aposta em eletrificação e eficiência energética. Modelos da marca contam com versões híbridas e elétricas, desenvolvidas para reduzir emissões e melhorar o consumo de combustível, alinhando desempenho e sustentabilidade.

"O sistema de propulsão também é um dos grandes diferenciais dos nossos veículos. Temos modelos 100% elétricos e também híbridos. Na linha Jaecoo, por exemplo, trabalhamos com híbridos que podem ser abastecidos com combustível e também recarregados na tomada, popularmente falando, alcançando uma autonomia de até 1.200 quilômetros, segundo verificação do INMETRO. Já no Omoda 5 adotamos uma proposta diferente: o veículo é abastecido normalmente e o próprio motor recarrega a bateria, garantindo uma autonomia de até 800 quilômetros”, explicou o gerente regional de vendas da Omoda, Edinei Furtuoso.

Concessionária Omoda Jaecoo Canopus tem como foco a excelência do atendimento ao cliente (Foto: Wolf Design)

Entre os veículos em destaque no portfólio está o SUV Jaecoo J7, um utilitário esportivo que é equipado com motorização híbrida, combinando motor a combustão e sistema elétrico para oferecer mais potência e economia de combustível. Já modelos como o Omoda C5 chamam atenção pelo design moderno, pacote tecnológico avançado e alto nível de segurança, incluindo avaliações positivas em testes internacionais de segurança veicular.

Veículos da Omoda e da Jaecoo se destacam no mercado automotivo não apenas pela tecnologia, mas também por diferenciais exclusivos (O Liberal/Lucas Pinheiro)

"A gente quer oferecer uma experiência diferenciada de compra com os nossos produtos, além de garantir que os clientes tenham total segurança com os nossos serviços de pós-venda. Hoje, a concessionária abre completa, com showroom em operação de vendas e oficina para garantir qualquer manutenção ou reparo que o cliente precisar", finaliza Edinei Furtuoso.

A chegada da concessionária Omoda Jaecoo Canopus representa um novo capítulo para o mercado automotivo em Belém, ampliando as opções para consumidores que buscam SUVs modernos, tecnológicos e com soluções de mobilidade

sustentável.

"A gente sabe que, hoje, o mercado de carros elétricos e híbridos vem ganhando muito espaço. A Omoda e Jaecoo, como a maioria das montadoras, veio não somente para agregar na cidade de Belém, mas principalmente para mostrar uma evolução da revolução, como é a marca registrada. A Canopus chega com muita força com a Omoda e Jaecoo, trazendo produtos muito competitivos, apostando em design, tecnologia, robustez, entre outros custos-benefícios que a marca vem oferecendo. A gente vai revolucionar mais uma vez o mercado de carros elétricos no Pará", enfatiza o gerente da concessionária, Giordani Carvalho.

Veículos da Omoda e da Jaecoo possuem design marcante e altamente moderno (Foto: Wolf Design)

Com a nova unidade, a expectativa da concessionária Omoda Jaecoo Canopus é fortalecer sua presença na região Norte e conquistar espaço com veículos com design futurista, experiência digital integrada e inovação em cada detalhe, transformando cada viagem em uma experiência única e tecnológica.

Para conhecer de perto os veículos, seus diferenciais, além de tirar dúvidas com a equipe especializada e agendar um test drive, basta fazer uma visita à concessionária Omoda Jaecoo Canopus, localizada na Travessa Benjamin Constant, 176, no bairro do Reduto.