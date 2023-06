Conceito Office lança showroom com soluções em mobiliarios corporativos

Já que as pessoas passam a maior parte do tempo de suas vidas dentro do ambiente de trabalho, nada mais justo que ele seja um local confortável e que atenda as necessidades dos funcionários da empresa. E é pensando nisso que a Conceito Office traz ao mercado paraense as melhores soluções em mobiliário corporativo de alto padrão, trazendo conceitos como ergonomia, funcionalidade, sofisticação e design.

Arquitetos, designers de interiores e profissionais da área puderam conhecer o showroom da Conceito Office, um espaço completo com as mais diversas tendências de mercado e com o que há de mais moderno em soluções em mobiliários corporativos.

"Muitos empresários, quando precisavam montar um ambiente corporativo de alto padrão, se dirigiam até São Paulo, no Sul, Curitiba. E pensamos: por que uma empresa do estado do Pará tem que consumir no Sul? Por que não consumir dentro do nosso estado, gerar emprego, gerar renda, gerar crescimento econômico dentro do nosso próprio estado? E aí nasceu o projeto Conceito. Hoje entregamos para o mercado um espaço corporativo que não deixa nada a desejar para os maiores espaços corporativos do Brasil. A ideia da empresa é se tornar referência no mercado corporativo na região", destaca o presidente do Grupo Conceito, Carlos Alberto Borges.

O diretor comercial do Grupo Conceito, Thiago Borges, ressalta que a criação do showroom foi motivado pela necessidade de um espaço diferenciado e específico para esse mercado corporativo na capital paraense. "A gente via que a região era muito carente. Nós vimos essa brecha e isso nos incentivou. Belém e a região metropolitana mereciam um empreendimento nesse nível. Esse é um projeto bem pensado, que vem sendo trabalhado há cerca de cinco, dez anos, entre eu e o meu pai. A expectativa é consolidar e se manter como referência no mobiliário corporativo. Quando se falar em mobiliário corporativo, sempre lembrar da Conceito Office", afirma.

O diretor comercial e o presidente do Grupo Conceito, Thiago Borges e Carlos Alberto Borges, celebraram o lançamento do showroom da Conceito Office (Divulgação Conceito Office)

Parceria com grandes marcas

O showroom da Conceito Office nasce trazendo ao mercado uma parceria com grandes marcas de alta qualidade em arquitetura mobiliária. Entre elas, a Cavaletti, uma das principais marcas da América Latina de cadeiras profissionais, com uma linha de produtos completa, desde as cadeiras mais operacionais até as mais sofisticadas.

Para o diretor da Cavaletti, Mário Cavaletti, ter a sua marca em um espaço como a Conceito Office é motivo de orgulho e satisfação. "Isso nos traz uma possibilidade de diversificarmos e mostrarmos quantas alternativas nós temos para favorecer o bom uso e o bom trabalho das empresas, mesmo na própria casa. A gente fica feliz em estar aqui presente e contribuir para a nossa sociedade estar cada vez mais evoluída e melhor, com produtos melhores. A nossa preocupação sempre foi ter produtos melhores e com preço justo. É isso que a gente entrega", explica.

Quando se pensa em ambiente corporativo, algo que não pode faltar para garantir a privacidade dos ambientes e definir os espaços são as divisórias. A ADesign Divisórias está presente na Conceito Office e traz para os clientes o que há de melhor em fabricação e montagem de divisórias piso-teto para o segmento comercial.

O diretor-presidente da ADesign Divisórias destacou que o objetivo da parceria é trazer o que há de mais moderno para os ambientes corporativos da região (Divulgação Conceito Office)

"A gente fez questão de fazer parte desse projeto pra trazer a cultura do uso desses espaços colaborativos, desses espaços agradáveis que fazem as pessoas produzirem mais e se sentirem melhor no ambiente de trabalho. O nosso produto apenas complementa o espaço. O conjunto de tudo foi o que resultou o sucesso desse espaço da Conceito. O que a gente quer é que a região passe a utilizar mais do que há de mais moderno no mundo. As empresas de alta performance estão muito focadas no bem estar do funcionário. O ambiente estando harmônico, as pessoas produzem mais", explica o diretor-presidente da ADesign Divisórias, Marcos Nogueira.

Uma das marcas que também está presente no showroom da Conceito Office é a Novara Ambientes Corporativos, que traz ao mercado soluções em móveis para escritórios, garantindo praticidade para os ambientes corporativos. O CEO da Novara, Rudimar Grillo, destaca o papel da Novara em oferecer mobiliários de qualidade e que garantem o bem-estar no ambiente de trabalho.

"Nosso papel é ser empresa que constrói algo, que faz algo para que as pessoas possam usufruir. Nosso DNA é renovar. Apesar do móvel não ter muita mudança, nós pensamos na funcionalidade e no que ele tem que entregar para quem vai usar esse móvel. Tudo o que fazemos é baseado em muita pesquisa, a fim de levar algo diferente, pensando no futuro", ressalta.

O lançamento do showroom contou com a presença de arquitetos, designer de interiores e profissionais da área (Divulgação Conceito Office)

O diretor da Novara também evidenciou o sentimento de gratidão por ser uma empresa parceira da Conceito Office. "Para nós, estar aqui, em Belém do Pará, é motivo de orgulho. Trazer um pouco de nós é muito gratificante. O que a Conceito Office fez aqui é fantástico. Tudo o que tem aqui foi criado, trabalhado há bastante tempo, é o elemento que traz a diferença na vida das pessoas. Eu desejo muito sucesso e agradeço por termos sido escolhidos por eles", diz Rudimar.

Ergonomia: saúde e bem-estar

Um dos momentos mais aguardados durante o evento foi a palestra da ergonomista Cristiane Cantele, especialista em ergonomia para projetos que objetivam ajudar arquitetos e designeres a aplicarem as técnicas de ergonomia em projetos de produtos e ambientes. Para a especialista, ter um espaço como a Conceito Office na região metropolitana de Belém reforça o papel que a ergonomia exerce na construção de um ambiente corporativo, trazendo bem-estar e soluções para as necessidades físicas no ambiente de trabalho.

A palestra da ergonomista Cristiane Cantele destacou a importância do bem-estar físico dos funcionários em um ambiente corporativo (Divulgação Conceito Office)

"A ergonomia tende ter um espectro de alta tangencibilidade. A gente consegue visualizar esse ambiente de forma a otimizar o trabalho das pessoas que estão ali. Ter a loja aqui em Belém é uma iniciativa maravilhosa da Conceito Office, porque quando a gente tem esse olhar para o mobiliário corporativo com ergonomia, a gente consegue resultados mais satisfatórios para todo mundo: tanto para o profissional que projeta o ambiente de traballho quanto para a empresa que coloca aquele ambiente, quanto, principalmente, para o funcionário, porque as pessoas, quando trabalham em ambientes melhores, elas também trabalham melhores", destaca a ergonomista.

Experiência única para os clientes

A arquiteta paraense Raysa Cantanhede, que esteve presente no lançamento do espaço da Conceito Office, destacou a importância de poder contar com uma loja especializada em soluções focadas em espaços corporativos. "A gente tem observado que os clientes de espaços corporativos tem buscado, cada vez mais, oferecer uma qualidade, dentro dos espaços, para os seus colaboradores e clientes, através de um mobiliário mais flexível, mais colorido, com um design mais arrojado, e a nossa região é carente desse tipo de mobiliário, desse tipo de loja. Aqui a gente vai encontrar tudo o que o cliente vai precisar para ambientes corporativos. Além disso, a Conceito montou o showroom de uma forma muito sensorial, onde o cliente pode acompanhar tudo aqui mesmo, garantindo uma excelente experiência para o cliente", ressalta a arquiteta.

