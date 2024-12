Conceição do Araguaia encerra 2024 com avanços na infraestrutura, saúde e educação

O ano de 2024 foi de crescimento para o município de Conceição do Araguaia, localizado sudeste do estado do Pará. Muitos foram os avanços na cidade, entre eles, os que abrangem a parte da infraestrutura, tanto na zona urbana quanto na zona rural, como as construções de ponte em concreto, recuperação de estradas e índices de educação e saúde.

De acordo com Jair Martins, prefeito de Conceição do Araguaia, no último ano de gestão foi garantido o mesmo ritmo intenso de trabalho.“Muitas obras ainda estão em andamento e os compromissos firmados foram todos mantidos, como pagamento em dia dos funcionários, cumprimento das negociações com os sindicatos, a geração de emprego e renda, o fortalecimento do comércio local por meio dos investimentos no turismo e a articulação com os governos federal e estadual para a captação de recursos que viabilizam obras de suma importância ao município”, explica o prefeito.

Avanços na cidade em 2024

Entre os destaques do ano em Conceição do Araguaia estão as construções de creches, reformas em prédios públicos, asfalto e ampliação em rede de distribuição de água.

“Além disso, conseguimos conquistar pela segunda vez o prêmio selo United Nations Children's Fund (Unicef), que coroa um trabalho de excelência que é realizado em defesa e proteção de crianças e adolescentes do nosso município”, acrescenta o prefeito Jair Martins.

Além disso, houve a realização do “Fest Verão 2024”. O evento da prefeitura municipal de Conceição do Araguaia já se consolidou como um dos maiores festivais de verão do Brasil, com mais de 1 milhão de pessoas na famosa areia da praia das Gaivotas.

Aprovação

A gestão do prefeito Jair Martins, que foi eleito em 2020, tem 82% de aprovação da população de Conceição do Araguaia, de acordo com a pesquisa do Instituto Gauss, realizada no dia 18 de dezembro de 2024. No total, 250 pessoas foram ouvidas na pesquisa direcionada.

Trabalho desenvolvido pela gestão municipal se reflete na aprovação da população de Conceição do Araguaia (Instituto Gauss)

Para o prefeito, esse nível de aprovação mostra o reconhecimento pelo trabalho realizado no município. “Configura um sentimento de responsabilidade muito grande em manter esse compromisso com a comunidade de seguir trabalhando e correspondendo à expectativa da população”, finaliza o gestor.