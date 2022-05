Treinamento amplia a visão de novos empreendedores

Para muitas pessoas, o percurso para começar um negócio tem mais a ver com intuição, tentativas e erros, do que com planejamento, estratégia e ação. A vontade de realizar o sonho de ter uma empresa e ser independente financeiramente faz muitos pularem etapas importantes no início, o que pode ser arriscado para um projeto empresarial, principalmente diante das incertezas do mercado.

Essa é a realidade vivida por muitos dos alunos do empresário João Shimoneck, fundador da escola Comunidade 90|10, voltada para marketing e administração de empresas. “Não é nada fácil começar um negócio. Há sempre muitas decisões a serem tomadas e muitas dúvidas, e quase sempre os empreendedores não têm a quem pedir conselhos. Por isso acreditamos que é preciso haver um ambiente que fomente o negócio e esse novo empreendedor”, afirma.

Para atuar nessa demanda crescente de pessoas em busca de orientações e apoio para estabelecer um plano consistente para suas empresas, a escola Comunidade 90|10 criou o treinamento “Como iniciar um negócio do zero”. “Este curso inclui o empreendedor em um ambiente onde ele não se sente mais sozinho, o que significa que ele estará vendo pessoas aplicando técnicas, crescendo e tendo resultados, para aprender com elas”, explica João Shimoneck.

O treinamento irá esclarecer os pilares mais importantes para o início de um negócio, ensinará como desenvolver o marketing para lançar produtos e serviços, como gerir processos, tempo e a estrutura organizacional, além de mostrar quando é a hora certa de aumentar a equipe e fazer investimentos, entre outros direcionamentos. Serão 8 horas de treinamento presencial com suporte de professores e possibilidade de encontros de aceleração.

“O curso vai trazer a base inicial para o aluno construir algo no campo que ele domina e possa realizar o sonho de empreender, fazer clientes, ter lucro e crescer”, conclui João Shimoneck.

