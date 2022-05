Quer iniciar um negócio do zero? Saiba como começar!

Muitas vezes, o sonho de empreender parece distante devido aos desafios que surgem ao longo desse processo. Porém, quando há um bom planejamento e gestão, o empreendimento pode ser rentável e bem-sucedido.

De acordo com um levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em 2021, houve um recorde na quantidade de empresas abertas no Brasil. Foram 4.026.776 novos empreendimentos, um aumento de quase 20% em relação ao ano de 2020.

Para o empresário João Shimoneck, negócios bem sucedidos são possíveis a partir da análise do cenário e estratégias de venda e relacionamento com clientes (Arquivo pessoal)

O empresário João Shimoneck, fundador da escola Comunidade 90|10, voltada para marketing e negócios, explica que empreender envolve a construção de alguns pilares importantes para o bom desenvolvimento do negócio, são eles:

- Modelo de negócios;

- Construção de estratégia de marketing;

- Técnicas de venda;

- Pontos de encontro.

A seguir, entenda mais sobre esses pilares:

1. Modelo de negócios: esse pilar deve responder perguntas super importantes, são elas: para quem o seu negócio está sendo construído? Qual é o propósito do seu negócio? Quais são os produtos e serviços?;

2. Construção de estratégia de marketing: é necessário posicionar o seu negócio no mercado para o público entender quem ele é. Esse posicionamento é importante e começa pela sua marca, linguagem, inovação e experiência do usuário;

3. Técnicas de venda: elas não se tratam apenas de oferecer um produto no mercado. Também é necessário entender sobre a contextualização do seu produto no mercado e sobre o comportamento daquele que vai comprar. Essas técnicas vão desde o atendimento digital até o físico;

4. Pontos de encontro: é todo local em que o mercado toca o seu negócio. Esses locais podem ser instagram, facebook e folhetos. É válido ressaltar que essa construção tem que ser feita com propósito.

“Esses quatro pilares são a base para começar um negócio. É exatamente assim que o empreendedor vai conseguir construir alguma coisa plausível”, acrescenta o empresário João Shimoneck.

