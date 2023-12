Compre o material escolar do seu filho pelo site da Brazz Brazz e receba em casa

O início do ano representa a chegada de um novo ciclo, mas também é o momento que muitas preocupações surgem como, por exemplo, a compra do material escolar da criançada, que é essencial para o processo de aprendizagem. Visto isso, é necessário ficar atento aos itens da lista de material e buscar praticidade no momento da compra. Na papelaria Brazz Brazz, é possível adquirir os itens pelo site da loja e receber no conforto do lar.

De acordo com Laila Monique da Rocha, vendedora da Brazz Brazz, ao comprar pelo site, é possível visualizar imagens acompanhadas dos valores dos produtos em tempo real e de maneira instantânea, por meio da aba de pesquisa.

“Dispensando o tempo de espera por um retorno humano de informações ou até mesmo a locomoção do cliente até o espaço físico da loja. Podendo, desta maneira, receber o que deseja no conforto de seu lar”, ressalta Laila.

VEJA MAIS

Economia

Outro ponto importante é que comprar pelo site torna-se mais econômico, pois periodicamente são lançadas promoções. Além disso, existe a economia do tempo que se gastaria para ir ao espaço físico, evita desgaste em filas e o gasto com meios de transporte.

“Trabalhamos com o prazo de até 48h para o envio após a emissão de nota fiscal para pedidos do site. Porém, dependendo do horário em que o pedido é feito, esse prazo reduz para 24h. Por exemplo: se o cliente efetua o pedido entre 00h e 15h do dia, o pedido é incluído na rota do próximo dia. Caso seja feito após isso, devido ao tempo de separação e emissão de nota e demais trâmites, o pedido será enviado no dia subsequente. Essas informações são acordadas e informadas aos clientes via e-mail ou WhatsApp”, destaca a vendedora da Brazz Brazz.

Material escolar desempenha um papel fundamental na trajetória escolar dos alunos, pois é através dele que os estudantes podem reforçar o aprendizado em sala de aula (André Oliveira/O Liberal)

Para comprar pelo site da Brazz Brazz, os clientes têm acesso a grande parte dos produtos disponíveis na loja. Basta clicar nas imagens dos produtos que deseja e adicionar ao carrinho.

Ao final da compra, há a opção de fechar pedido, onde o consumidor é direcionado aos campos de endereço e forma de pagamento, podendo optar por entrega ou retirada em uma filial mais próxima de sua residência. Após conferir se todos os dados estão de acordo, basta finalizar a compra e o pedido será enviado para a equipe iniciar a separação dos produtos e outros processos de envio.

Para conferir e adquirir todos os itens da lista de material escolar, clique aqui.