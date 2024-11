Compra e venda de imóveis: conheça as principais armadilhas e saiba como evitar prejuízos

Comprar ou vender um imóvel é uma das decisões financeiras mais importantes na vida de uma pessoa. Afinal, ela pode trazer grandes desafios e riscos. Entre burocracias, contratos e avaliações de mercado, há uma série de armadilhas que podem causar prejuízos e transtornos, tanto para compradores quanto para vendedores. É fundamental estar atento a todas as cláusulas e detalhes do contrato para garantir uma compra segura e sem surpresas desagradáveis.

Conhecer os principais problemas e de que forma eles podem ser evitados é essencial para garantir uma negociação segura e bem-sucedida, desde a escolha do imóvel até o fechamento do contrato.

Quais as principais armadilhas que o mercado oferece e como evitar prejuízos na compra e venda de imóveis foi tema do episódio da websérie Morar Bem, apresentado pelo arquiteto e especialista em design de interiores e iluminação, Caíque Lobo, que contou com a participação do especialista em direito imobiliário, José Maria Maués Filho.

Uma das principais preocupações na hora de comprar um imóvel está relacionado aos problemas jurídicos que costumam surgir em transações de compra e venda de imóveis. O especialista destaca a importância de ter cautela no momento de definir a compra.

"Existem vários tipos de transações imobiliárias. Especificamente no caso de compra e venda, podem acontecer diversos problemas se a pessoa não tiver o cuidado na hora da compra e venda. Por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, você tem a obrigação de verificar como está o IPTU do imóvel, como está o condomínio e, principalmente, como está a certidão de registro do imóvel", destaca José Maués Filho.

Contar com um profissional especializado no mercado imobiliário é fundamental para ter a orientação necessária em cada etapa do processo de compra, desde a pesquisa inicial até a assinatura dos documentos. "Se você não tiver um advogado ao seu lado ou um corretor de imóveis lhe assessorando, preservando aquela transação imobiliária, aquele negócio jurídico, você pode ter uma dor de cabeça muito séria", ressalta o convidado.

Para saber como identificar as armadilhas do mercado imobiliário e escapar de possíveis prejuízos na hora de fechar um negócio, acesse o episódio completo do videocast Morar Bem, um projeto de O Liberal, com o patrocínio da Quadra Engenharia.