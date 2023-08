Compliance Empresarial: como manter sua empresa em conformidade legal

No mundo dos negócios, o compliance é fundamental para garantir sucesso e sustentabilidade de qualquer empresa. Afinal, protege a empresa de riscos e consequências negativas. Além disso, promove a transparência, ética e a confiança nas relações comerciais. Mas apesar da importância do tema, muita gente ainda tem dúvidas sobre o que se trata. O escritório Xerfan Advocacia S/S destaca a importância do compliance e traz dicas para garantir a conformidade legal nas organizações.

Diminuir riscos é considerado prioridade para qualquer negócio. E uma forma de garantir a integridade de uma empresa é por meio do compliance, que pode ser utilizado como ferramenta para monitorar os procedimentos internos. "Para isso, a empresa pode criar um Código de Ética e Conduta que servirá como texto base para adequação da empresa para aquilo que será regulado e que a empresa julgará como adequado", destaca o advogado do escritório Xerfan Advocacia S/S, Leonardo Xerfan.

Para o especialista, a empresa deve estar atenta às normas e regramentos sobre o mercado no qual o negócio está inserido. "A empresa deve fazer uma análise mercadológica para se manter adequada ao que mercado exige dela, como forma de se prevenir contra riscos externos e internos”. É necessário que a empresa esteja atenta a eventuais mudanças externas e sempre busque o aprimoramento interno dos processos da empresa", ressalta Leonardo Xerfan.

Benefícios do compliance empresarial

Além de evitar penalidades legais, investir em compliance empresarial garante uma série de benefícios para as organizações, como redução de riscos, criação de um ambiente ético, aumento da confiança de clientes, fornecedores, parceiros de negócios e investidores.

É importante entender que o compliance não está relacionado apenas a uma obrigação legal, mas é uma oportunidade de diferenciação e sucesso sustentável, garantindo uma base sólida para relacionamentos duradouros, confiança do mercado e crescimento contínuo. "A adequação da empresa possui reflexos diretos em sua reputação externa, logo, sobre a forma como o mercado a enxerga. Assim, é de suma importância para os negócios e para longevidade empresarial", complementa o advogado do escritório Xerfan Advocacia S/S.

Como implementar compliance empresarial

O primeiro passo na hora de implementar o compliance é pensar em um programa que inclua políticas, procedimentos e treinamento para funcionários. Além disso, é importante que o projeto atenda às necessidades e riscos específicos da empresa, promovendo uma cultura de ética e compliance.

"Após a criação de todos esses procedimentos, tão importante quanto, é a contratação de auditorias independentes para que a empresa fique certificada pelas suas melhores práticas. Os certificados globais em LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e ESG (Sustentabilidade Ambiental, Social e de Governança) são dois exemplos que elevam o patamar da empresa e promovem a sua diferenciação no mercado", finaliza o advogado do escritório Xerfan Advocacia S/S, o qual conquistou neste ano de 2023 ambos os certificados.