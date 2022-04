Companhia Belém e R9 Academy realizam Phenomenal Day neste sábado (30)

Os amantes de futebol e aqueles que sonham em seguir carreira no esporte têm um encontro marcado neste sábado (30), no Phenomenal Day. O evento, que é destaque na categoria de escola de futebol do Norte - a R9 Academy do Ronaldo Fenômeno, será realizado na Companhia Belém.

A ação tem o objetivo de aproximar crianças e adolescentes do esporte, além de estimular a cooperação e o trabalho em equipe proporcionados pela metodologia do Ronaldo Fenômeno.

Durante a programação, que iniciará às 9h, os participantes vão contar com aulas experimentais gratuitas de futebol, treinamento técnico e de condicionamento com os coaches da R9 Academy, brincadeiras e distribuição de brindes. Além disso, haverá condições especiais para matrículas de meninos e meninas de 5 a 17 anos.⠀

A metodologia utilizada durante as aulas é um diferencial da R9 Academy (Ascom/Companhia Belém Academia)

Para o diretor da Companhia Belém Academia, Khalil Nassar, “a iniciativa faz parte do fortalecimento da academia como o maior clube fitness do Norte do Brasil. A R9 Academy do Ronaldo Fenômeno é a mais renomada escola de futebol do país que oferece a formação completa para crianças e jovens de 05 a 17 anos com a metodologia BePhenomenal - mais do que Fenômenos em campo, queremos formar Fenômenos na vida”, destaca.

As inscrições para o Phenomenal Day R9 Academy Companhia Belém devem ser feitas até esta sexta-feira (29). Não fique de fora!

