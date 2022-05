Companhia Belém e R9 Academy garantem diversão de crianças e adolescentes no Phenomenal Day

Transformar vidas por meio do esporte é um dos objetivos do futebol. E foi com esse mesmo pensamento que diversas famílias se reuniram no último sábado (30), durante o Phenomenal Day, que é o maior evento de escola de futebol do Norte - a R9 Academy do Ronaldo Fenômeno, na Companhia Belém Academia.

Além de garantir a diversão da garotada, o evento tem como objetivo aproximar crianças e adolescentes do esporte e estimular a cooperação e o trabalho em equipe proporcionados pela metodologia do Ronaldo Fenômeno.

O diretor da Companhia Belém Academia, Khalil Nassar, destaca que "o Phenomenal Day é um dia especial, onde a gente tem as aulas da metodologia R9, unindo todas as categorias e todos os coaches, trabalhando a integração, tentando repassar aquilo que a metodologia mais preza: o adequado desenvolvimento da criança na vida e nos esportes", afirma.

O pequeno Davi esbanjou talento durante o evento (Márcio Nagano/O Liberal)

As aulas realizadas com todas as categorias do futebol, de 5 a 17 anos, oportunizaram às crianças e adolescentes o contato com a mais renomada escola de futebol do país que oferece o que é preciso para a formação completa de um cidadão através do futebol, com a metodologia BePhenomenal.

“A metodologia visa incutir em nossos alunos a motivação, a confiança, o comprometimento, a concentração, a cooperação, a competitividade, o respeito e a disciplina, tudo emanado no esporte e projetado para a vida. Vale a pena agendar uma aula experimental gratuita para viver essa experiência”, ressaltou Khalil.

Destaque feminino

O amor pelo esporte é capaz de quebrar qualquer barreira, incluindo o preconceito. Um exemplo disso é a pequena Isabella do Couto, de apenas 11 anos, que deu um verdadeiro show ao marcar três gols em uma única partida durante o "Phenomenal Day".

Maria, Isabella e Ana mostraram a força feminina dentro de campo (Márcio Nagano/O Liberal)A pequena atleta ressaltou o profissionalismo dos professores da R9 Academy. "É um esporte legal. Eu acho muito divertido participar da escolinha, porque nossos professores são bem brincalhões e engraçados, mas muito profissionais também. Tem gente que não entende quando menina diz que gosta de futebol, mas é o que eu gosto de fazer", declarou Isabela.

Para o pai da jogadora, Alexandre do Couto, o desempenho da filha dentro de campo é motivo de orgulho. "Fico muito orgulhoso ao vê-la se destacando no esporte e sendo reconhecida devido à dedicação e ao amor ao esporte. O trabalho realizado pela academia é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da criança" finalizou Alexandre.