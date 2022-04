Como usar a tecnologia a favor da sua saúde?

A evolução tecnológica é uma das bases da medicina diagnóstica, pois permite que os métodos para prevenção e tratamento de doenças possam atender, cada vez mais, às necessidades da sociedade e reduzir a incidência de casos e mortes, por vários tipos de doenças.

A tecnologia é uma grande aliada da saúde, na medida em que as inovações implementadas nos processos de investigação trazem maior simplicidade na interface humano-máquina, tornando exames e procedimentos mais seguros, rápidos, precisos e eficientes.

Segundo Renan Chaves de Lima, biomédico e analista da Qualidade do Amaral Costa Medicina Diagnóstica, é possível verificar a importância da evolução tecnológica, tanto na área de diagnóstico laboratorial, quanto de exames por imagem.

“No setor laboratorial, a tecnologia proporciona maior controle e simplicidade para alcançar melhores resultados, eleva a produtividade do laboratório, com o aumento da capacidade da realização de testes em menor tempo e melhora a utilização de recursos, aumentando a eficiência e acelerando a emissão dos laudos”, explica.

Já no campo do diagnóstico por imagem, equipamentos mais modernos oferecem maior precisão na detecção de patologias, conforto aos pacientes durante a realização dos exames, além de fornecerem imagens mais nítidas.

Segundo Renan Lima, a evolução tecnológica nos sistemas permite uma operação simplificada para os usuários e aplicações clínicas mais avançadas (Arquivo Pessoal)

Para estar à frente no que se refere à inovação, as empresas devem estar alinhadas às tendências tecnológicas do mercado. “O Amaral Costa conta com uma assessoria científica e um núcleo estratégico que trata do tema, além de participar de eventos com grupos reconhecidos nacional e internacionalmente, firmar parcerias com fornecedores altamente qualificados e manter-se em constante atualização, com base em publicações científicas dos principais periódicos da área de medicina diagnóstica”, detalha o analista de Qualidade.

O Amaral Costa Medicina Diagnóstica, nos últimos anos, vem promovendo investimentos significativos com o propósito de evolução e atualização constantes de seu parque tecnológico. A automação dos processos faz parte dos valores da empresa e é marcante nas áreas de diagnóstico laboratorial e diagnóstico por imagem.

Cuidando da saúde no dia a dia

A tecnologia também evoluiu por meio de equipamentos que auxiliam no controle de taxas e indicadores de saúde e que as pessoas podem ter em casa. Muitos destes aparelhos são baseados na inteligência artificial, cuja aplicação cresce a cada dia no segmento da saúde.

Renan Lima destaca os relógios inteligentes (smartwatches). “As suas aplicações são as mais variadas, podendo ser utilizados no monitoramento da saúde em ambiente domiciliar, realizando eletrocardiogramas e monitoramento de batimentos cardíacos com aviso de possíveis sinais de alertas para taquicardias, aferição da pressão arterial e medição da qualidade do sono. Nesse caso, o usuário pode dormir utilizando o dispositivo e, ao acordar, analisar a média de tempo que dormiu, verificar se houve roncos, se despertou durante a noite, entre outras funções”, afirma.

Especificamente para as mulheres, existem aplicativos que ajudam a controlar e entender o ciclo menstrual atual, calculando como serão os próximos e oferecendo notificações de dias férteis, início da menstruação, entre outros alertas.

Os smartwatches possuem recursos para monitorar frequência cardíaca, nível de movimentação diária e alertam sobre hábitos saudáveis que se deve ter no dia a dia (Torsten Dettlaff/Pexels)

A tecnologia pode ser uma excelente aliada, mas a longevidade saudável exige cuidados e bons hábitos no cotidiano. “Para além da prevenção, através da realização de exames com tecnologias inovadoras que permitem diagnósticos mais precisos e que auxiliam na detecção precoce de determinadas patologias, é de fundamental importância que as pessoas adquiram práticas diárias para uma vida mais saudável, longa e produtiva”, reforça Renan Lima.

Algumas dicas são o gerenciamento do estresse, prática de exercícios físicos e de relaxamento como yoga, além de boa qualidade de sono e organização financeira. “Ter atividades de lazer, como viagens, assistir a filmes e séries, escutar músicas, ler livros e revistas de interesse, estimular o raciocínio lógico, dançar, tocar instrumentos, fazer pintura e artesanato, evitar automedicação, ter alimentação harmônica e balanceada - determinada por profissional qualificado -, evitar o sedentarismo, consumo de álcool e tabagismo, e não menos importante, cultivar a espiritualidade e ter um propósito de vida”, acrescenta.

