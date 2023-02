Cometa Motocenter Belém oferece modelos para diferentes situações

Belém é uma cidade cheia de pontos turísticos e espaços para curtir o final da tarde, após o expediente, ou reunir a família e os amigos e aproveitar o final de semana. Já pensou em percorrer esses locais de moto?

A Cometa Motocenter Belém conta com modelos de moto para diferentes situações, desde atividades do dia a dia até para trajetos mais distantes e passeios.

A economia de tempo é um dos principais benefícios na hora de adquirir uma moto, pois é possível realizar ações em um período mais curto, chegar com mais facilidade e antecedência aos compromissos. A redução de estresse, mais mobilidade, acesso fácil às vagas e baixo investimento para aquisição também estão entre as vantagens.

A moto também permite que você faça um passeio mais completo em um tempo mais curto, permitindo que se aproveite vários locais em um único dia. Confira um roteiro para fazer de moto por Belém em um único dia.

A programação começa no Portal da Amazônia, localizado no bairro do Jurunas, e com ampla área de estacionamento e opções de lazer como as quadras, pistas para caminhar e correr e barraquinhas para comer quando a fome bater. A segunda parada é o Ver-o-Rio, espaço com vários quiosques para tomar aquele café reforçado com tapioquinha e parque infantil para a criançada.

Ao final do dia, a pedida é curtir o pôr-do-sol e o destino é a Orla de Icoaraci, que proporciona uma visão especial para aproveitar, além de restaurantes e bares para seguir a programação até a noite.

