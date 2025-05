Comercial Arara oferece material de construção com qualidade e preço justo

Essenciais para qualquer tipo de obra, os materiais de construção tratam-se de todo e qualquer elemento utilizado em um processo de construção, desde a locação e infraestrutura da obra até a fase de acabamento. Sendo assim, o Comercial Arara, localizado no bairro da Marambaia, em Belém, oferece materiais de construção de qualidade e alta durabilidade.

De acordo com Adjalbas Nunes Marinho, sócio do Comercial Arara, há 34 anos a loja dispõe de uma grande variedade de produtos de qualidade e com preços competitivos, servindo com bom atendimento, compromisso e respeito pelo cliente.

“Trabalhamos com materiais de acabamento, são eles: ferragens; ferramentas; tintas e artigos de pinturas; impermeabilizantes; telhas; louças sanitárias; pisos; revestimentos e acessórios para banheiro; cama, mesa e banho; churrasqueiras e materiais elétricos de baixa e alta tensão”, elenca Adjalbas Nunes.

Comercial Arara une tradição, qualidade e confiança (André Oliveira/ O Liberal)

O Comercial Arara realiza entregas rápidas e gratuitas em toda a Região Metropolitana de Belém, aceita pagamento com cartão de débito e crédito, além de parcelar em até 10 vezes sem juros. Segundo o sócio da empresa, os produtos mais procurados pelos clientes são: tintas e impermeabilizantes; pisos e revestimentos; esquadrias de alumínio; produtos de limpeza; louças sanitárias e argamassas.

A seguir, confira dicas para escolher um bom material de construção:

- Verifique a durabilidade do material: os materiais produzidos de acordo com normas técnicas podem ter a durabilidade analisada com uma consulta às especificações do material;

- Fique atento à necessidade de manutenção do material: alguns materiais necessitam de manutenção ao longo de tempo de uso, como é o caso da madeira, que precisa de cuidados especiais para não ser atacada por cupins e não estragar com as mudanças climáticas;

- Aproveite os materiais sustentáveis: alguns materiais têm custos menores que os convencionais e também podem facilitar os processos de construção, como é o caso do tijolo ecológico.

