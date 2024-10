Com 58,19% dos votos, Fernanda Tonheiro (PP) lidera disputa pela prefeitura de Capitão Poço

A disputa pela prefeitura de Capitão Poço está sendo liderada pela candidata Fernanda Tonheiro (PP), conforme revela pesquisa divulgada pela empresa Zeno Consultoria Empresarial e Pesquisa S/S Ltda / Zeno Consultoria e Pesquisa. Com 58,19% das intenções de votos estimulados, ela desponta como a favorita para a eleição do próximo domingo. O candidato Raimundo Belo (MDB) ocupa a segunda posição, com 34,32%. Os eleitores indecisos representam 1,38%, enquanto aqueles que pretendem votar em branco ou anular somam 6,11%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-04305/2024. Com uma margem de erro de 4,365% e um nível de confiança de 95%, o levantamento ocorreu entre 30 de setembro e 1º de outubro de 2024, envolvendo 500 entrevistados em todos os bairros da cidade e nas comunidades rurais.

Levantamento da Zeno Consultoria Empresarial mostra Fernanda Tonheiro liderando a disputa, seguida do candidato Raimundo Belo (Foto: Hilário Jr.)

Em relação à rejeição dos candidatos, Raimundo Belo (MDB) lidera esse panorama, com 52,55%, enquanto Fernanda Tonheiro apresenta rejeição de 31,18%. No que diz respeito ao voto consolidado, 86,08% afirmam que a intenção de votos é definitiva.

