Coleta GAV transforma conscientização ambiental em ação prática em Porto de Galinhas

Em celebração à Semana do Meio Ambiente, a GAV Resorts realizou, no dia 6 de junho, a primeira edição da Coleta GAV, iniciativa criada para promover a preservação ambiental e fortalecer a conscientização sobre a importância do cuidado com os destinos onde a empresa atua. A ação reuniu mais de 50 colaboradores do Porto Alto Resort e do Porto 2 Life em um mutirão voluntário de limpeza realizado na região de Muro Alto, em Porto de Galinhas.

Idealizador do projeto e gerente do Porto 2 Life, Fábio Oliveira explica que a iniciativa surgiu da vontade de transformar a preocupação com o meio ambiente em uma ação prática e contínua. “Estamos inseridos em uma das regiões mais bonitas e importantes do litoral brasileiro. Entendemos que poderíamos contribuir de forma mais ativa para a preservação desse patrimônio natural, envolvendo colaboradores, hóspedes e a comunidade em um propósito comum”, afirma.

A escolha de Muro Alto como ponto de partida para o programa não aconteceu por acaso. Além de sua relevância turística, a região abriga ecossistemas fundamentais para o equilíbrio ambiental local. “Preservar praias, mangues e áreas naturais é garantir a manutenção da biodiversidade, a qualidade de vida da população e a sustentabilidade do próprio turismo. É um compromisso que beneficia toda a cadeia envolvida”, destaca Fábio.

Material recolhido passou por processo de separação, pesagem e encaminhamento para destinação ambientalmente adequada (Divulgação/ GAV)

Durante a ação, os participantes receberam orientações sobre coleta seletiva e conscientização ambiental antes de percorrerem áreas estratégicas da praia e do entorno dos empreendimentos. Todo o material recolhido passou por um processo de separação, pesagem e encaminhamento para destinação ambientalmente adequada, priorizando a reciclagem e o descarte responsável.

Outro diferencial da iniciativa foi a utilização de ecobags produzidas a partir do reaproveitamento de enxovais dos próprios resorts. A ação reforça o compromisso da GAV Resorts com práticas sustentáveis e conceitos de economia circular, dando um novo propósito a materiais que já cumpriram seu ciclo de utilização. “As ecobags representam exatamente o que queremos estimular: reduzir desperdícios, reutilizar recursos e incentivar escolhas mais conscientes no dia a dia”, explica o gerente.

Além da participação dos colaboradores, a proposta é ampliar gradativamente o envolvimento dos hóspedes, tornando a preservação ambiental uma experiência integrada à estadia. A expectativa é que a Coleta GAV se consolide como um programa permanente e seja expandida para outros destinos onde a GAV Resorts está presente.

“Mais do que uma ação pontual de limpeza, a Coleta GAV busca construir uma cultura de responsabilidade ambiental. Quando uma empresa do setor turístico assume um papel ativo na preservação do destino onde está inserida, ela contribui para um futuro mais sustentável para toda a comunidade. Nosso objetivo é que essa iniciativa cresça e inspire cada vez mais pessoas a fazerem parte dessa transformação”, conclui Fábio Oliveira.

ESG e compromisso socioambiental

O projeto Coleta GAV também faz parte das iniciativas de responsabilidade socioambiental da GAV, alinhadas à sua estratégia ESG e ao compromisso de gerar impacto positivo nas comunidades onde atua. A proposta vai além da preservação ambiental, promovendo o engajamento dos colaboradores em ações que traduzem, na prática, seus valores e propósito.

Projeto integra estratégia ESG e representa o compromisso de gerar impacto positivo nas comunidades onde a GAV atua (Divulgação/ GAV)

Para a diretora de ESG da GAV Resorts, Aline Gonçalves, iniciativas como essa reforçam a importância de transformar propósito em atitude. “Contando com a participação dos nossos colaboradores, buscamos demonstrar, por meio de ações efetivas, os princípios que orientam nossa atuação. A preocupação com o meio ambiente e com as questões sociais das comunidades onde estamos inseridos faz parte do nosso dia a dia e dos nossos processos de tomada de decisão”, destaca.

Ela ressalta ainda que a primeira edição do projeto marca o início de uma iniciativa que passa a integrar o calendário permanente da organização. “Foi uma honra estar presente na edição inaugural deste projeto, que passa a fazer parte do nosso calendário anual de ações de preservação ambiental, como parte do legado que buscamos construir junto às comunidades, colaboradores e destinos onde estamos presentes”, conclui.