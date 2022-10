Grupos de solidariedade garantem alimentação de romeiros no Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré está chegando e, durante os dias de festividade, a devoção mariana mobiliza e sensibiliza a solidariedade, o que vem se tornando cada vez mais notável durante os festejos. O Colégio Marista rompe as barreiras da sala de aula e desafia os alunos a estarem ao lado daqueles que necessitam, em especial, crianças, adolescentes e jovens, acompanhando seu aprendizado e ação fora das formalidades curriculares durante a quadra nazarena.

O período aflora o sentimento de solidariedade no paraense. Com gestos e atitudes simples, grupos de estudantes buscam fazer a diferença na vida de outras pessoas. Um exemplo disso é o trabalho realizado pelo grupo de solidariedade do Colégio Marista, que realiza a doação de sopa aos romeiros e trabalhadores da limpeza durante a Trasladação, além da doação de cestas básicas durante o período do Círio. A ação é realizada com o apoio da comunidade educativa: direção, professores, funcionários, pais, estudantes e antigos alunos.

"Nosso projeto contribui para fortalecer a alimentação de romeiros e de profissionais da limpeza urbana, além de levar alimento para algumas famílias que estão em estado de vulnerabilidade social.

Nosso trabalho consiste em organizar e preparar a sopa que será servida na Trasladação. Além disso, estimulamos as doações para a preparação de cestas básicas que serão doadas para comunidades", explica a coordenadora do grupo e professora do Colégio Marista, Milena Monteiro.

A solidariedade é uma marca do ensino Marista (Reprodução/Colégio Marista)

Para o aluno e voluntário do projeto do Colégio Marista, Renato Mattar, destaca que os projetos realizados pela instituição são capazes de mudar realidades. "A instrução e conscientização sobre a vivência do próximo, desde mais novos, faz com que sejamos indivíduos mais Críticos acerca da nossa sociedade como um todo, sendo muito mais propensos a ajudar quem precisa em diversas situações", afirma o estudante, que atua há um ano no projeto.



Distribuição de sopas e cestas básicas

Com a aproximação do Círio, a expectativa do grupo é ajudar ainda mais romeiros durante a Trasladação. Não é a toa que o Colégio Marista tem intensificado a coleta de doações para as cestas básicas. Além disso, a instituição espera fazer a doação de duas mil sopas durante a Trasladação.

"Esperamos alcançar um número considerável de famílias em necessidade, a campanha continua forte e estamos muito animados, a fé nos move e não irá nos parar", finaliza Renato.

E você também pode fazer parte dessa corrente de amor e solidariedade. As doações para as cestas básicas podem ser feitas até a próxima quarta-feira (5), diretamente no Colégio Marista.

O Colégio Marista acredita que juntos, com união, educação e solidariedade, é possível transformar vidas e construir um futuro melhor para todos. Saiba mais!