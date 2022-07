Ensino integral: veja 5 benefícios para a formação dos alunos

A educação em tempo integral na Educação Infantil e no Ensino Fundamental vem ganhando cada vez mais adeptos em todo o país. Porém, muitas pessoas costumam pensar que o modelo significa apenas que o aluno passará mais tempo na escola. A educação integral vai muito além disso. A modalidade é uma forma eficiente de desenvolver globalmente a criança e o aprendizado se torna mais abrangente, não se limitando apenas à matriz curricular e ao ambiente de sala de aula.

Além de todo o aprendizado adquirido, o modelo de ensino proporciona experiências enriquecedoras, que contribuem para que a formação pessoal e acadêmica abranja o máximo de aspectos possíveis, indo além da preocupação com o domínio intelectual, oferecendo e incentivando exercícios que possibilitem o desenvolvimento físico, cultural e socioemocional dos estudantes como a prática de esportes, o aprendizado de línguas estrangeiras e o desenvolvimento de uma conscientização ambiental e corporal.

A importância da modalidade é tanta, que o Colégio Marista destacou as cinco principais vantagens para quem quer investir nesse tipo de modelo de estudo.

Convivência social

Os estudantes da modalidade experimentam melhores vivências com seus colegas e professores. Com isso, a convivência social se torna fundamental para desenvolver empatia, respeito e interação com outras pessoas. Além disso, o ensino em tempo integral contribui para que os estudantes desenvolvam habilidades socioemocionais.

Melhora o rendimento do aluno

Como já citamos, dedicar mais tempo às atividades extracurriculares traz benefícios no desenvolvimento social e intelectual dos alunos, o que contribui para o aumento do interesse dos mesmos por atividades artísticas, esportes e interações com outras pessoas.

O aluno alcança um melhor rendimento, além de ganhar mais autonomia, já que passa a ter uma rotina mais organizada e com tempo determinado para assistir às aulas, estudar, esclarecer dúvidas, aproveitar momentos de lazer, e muito mais.

Mais atenção dos professores

Com um maior tempo dentro da escola, os alunos passam a ter mais atenção dos professores e têm mais contato com a cultura pedagógica. Dessa forma, se torna mais fácil os profissionais identificarem as principais dificuldades que os estudantes podem apresentar durante o aprendizado.

Tranquilidade aos pais

Com a rotina dos pais e mães cada vez mais corrida, optar por uma escola com ensino em tempo integral pode ajudar a suprir algumas necessidades básicas dos alunos, como um ambiente seguro, saudável e confortável, aliando a facilidade na logística para proporcionar atividades extracurriculares para o filho ao longo do dia.

Novas habilidades

Em uma escola em tempo integral, o aluno tem à disposição uma série de atividades extracurriculares, o que auxilia no aprendizado de novas habilidades como aprender uma nova língua, a prática de esportes, novas tecnologias, jogos, descoberta de diferentes áreas do conhecimento, entre outros.

